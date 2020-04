U ponedjeljak na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, a od sredine dana lokalno mogućnost za pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren većinom jugozapadni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

U uotrak, promjenljivo oblačno i toplo, na kopnu mjestimice i vrlo toplo. U unutrašnjosti malo kiše ili poneki pljusak može pasti prvenstveno u gorju, a na Jadranu će kiše biti kasno poslijepodne i navečer. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim predjelima i jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 °C, javlja DHMZ.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 16 do 21 °C.

Istra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom ili pljuskom, a moguća je i grmljavina, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, a navečer istočnjak. More će biti malo valovito, samo ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 21 °C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice uz malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Puhat će umjereno jugo, južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, osobito u unutrašnjosti, ali zadržat će se uglavnom suho. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 19 do 22 °C.