Carney: Kanada je spremna nastaviti trgovinske pregovore sa SAD-om

V. B./Hina

24.10.2025 u 18:09

Mark Carney i Donald Trump
Mark Carney i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: FRANCIS CHUNG / POOL
Kanadski premijer Mark Carney rekao je u petak da je njegova zemlja spremna nastaviti trgovinske pregovore sa Sjedinjenim Državama kada Washington bude spreman, dodajući da Kanada nema pod kontrolom trgovinsku politiku s južnim susjedom

„Moji kolege surađuju s američkim kolegama na detaljnim konstruktivnim pregovorima, raspravama o specifičnim sektorima - čeliku, aluminiju i energetici“, rekao je Carney prije polaska iz Ottawe za Kuala Lumpur u Maleziji, u svoj prvi službeni posjet Aziji.

„Spremni smo nastaviti na tom tragu“, rekao je kanadski premijer.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak navečer da su trgovinski pregovori s Kanadom završeni nakon što je Ontario objavio politički oglas u kojem citira republikansku ikonu Ronalda Reagana koji govori da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

„Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Carney je uoči svog putovanja dodao da Kanada može imati kontrolu nad novim partnerstvima i prilikama, uključujući i ona s "ekonomskim divovima Azije".

