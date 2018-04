Cappelli: Turizam ne ide u smjeru masovnosti već kvalitete

Hrvatski turizam ne ide u smjeru masovnosti, već integralnog razvoja, održivosti i kvalitete, koja je i razlogom sve veće turističke potražnje za Hrvatskom, koja će i ove godine imati uspješnu turističku godinu, istaknuo je u razgovoru za Hinu ministar turizma Gari Cappelli

'Ove godine očekujemo povećanje turističkog prometa do 7 posto u odnosu na 2017., kao i porast investicija u turizmu na gotovo milijardu eura, što će se zasigurno odraziti i na dodatno povećanje kvalitete ponude, u čemu svake godine napredujemo, pogotovo u porastu hotelskih kapaciteta visoke kategorije', istaknuo je ministar.

Dodao je da je Hrvatska sve zanimljivija i investitorima, pa se i ove godine, slično kao i lani, očekuje otvaranje oko 40 novih i novoobnovljenih hotela.

Naglašava i da turizam ima veliki utjecaj na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, o čemu, kako kaže, svjedoči i najnovije izvješće agencije Standard and Poor's, koja je podigla kreditni rejting zemlje, kao i lanjska objava The Financial Timesa u kojoj je Hrvatsku rangirao na 7. mjesto država poželjnih za investiranje u turizam.

Osvrnuvši se na rezervacije/buking za ovu godinu, ocjenjuje da je raniji buking te vrlo visoka rana popunjenost kapaciteta još jedan dokaz koliko je Hrvatska poželjna destinacija te da sve što čine Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i cijeli i privatni i javni turistički sektor za bolje pozicioniranje turizma ima efekata.