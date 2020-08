Capak: Svadbe se sele i organiziraju u Hercegovini, to treba izbjegavati

'Današnji broj od 265 novozaraženih je bez ekstremnih odstupanja na prethodne dane. To je i posljedica toga što je Hrvatska bila otvorena za turizam', rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na današnjoj konferenciji za medije. Upozorio je mlade na ponašanje i da brinu za starije i bolesne

'Klubovima smo uveli nekoliko mjere, i imamo vijesti s terena koje govore da je to dobro. No, ima i toga da se mladi nakon klubova presele u kafiće i restorane, koji mogu raditi duže što nije dobro', rekao je Capak.

Upozorio da se pojedine svadbe zbog mjera sele i organiziraju u Hercegovini.

'Tamo su vjenčanja jeftinija u velikim salonima.To treba izbjegavati. Mislimo okupiti šefove lokalnih stožera i dogovoriti da oni lokalno donose mjere u dogovoru sa Stožerom u smislu ograničavanja rada nekih objekata i ograničavanja obiteljskih okupljanja', izjavio je Capak.

On smatra da je napravljen dobar balans između mjera i turizma. Očekuje da će se sezona nastaviti još nekoliko tjedana. 'Mjere su dobre i većina turista se osjeća sigurno', istaknuo je Capak.

Novinare je zanimalo koliko je slučajeva zaraze povezano s blagdanom Velike Gospe i Alkom u Sinju.

'Iz lokalnog stožera mi je rečeno da na kontinentu ima dvoje zaraženih koji ne znaju gdje su se zarazili, a bili su na Alki', rekao je Capak.

Premijer Andrej Plenković je rekao da je odluka o turističkoj sezoni bila politička. Novinari su pitali Božinovića koje je još politički motivirane odluke donosio Nacionalni stožer civilne zaštite.

'Nema takvih odluka. Turizam je važna grana u Hrvatskoj, no mi smo se otvorili na temelju znanstvenih podataka da virus u ljetno doba i nije toliko opasan što se nama i reflektira kroz kliničku sliku oboljelih. To je bila epidemiološka procjena da je moguće otvoriti se. Kad imate danima niske brojeve i turizam kao glavnu gospodarsku granu, onda je to logično', rekao je Božinović.