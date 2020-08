Capak poručio kako bi djeca trebala krenuti u školu i objasnio tko neće morati nositi zaštitne maske

Prvi put nakon šest dana Hrvatske je zabilježila pad broja novozaraženih koronavirusom na dvoznamenkasti. Unatoč tome, nakon Austrije i Slovenije i Velika Britanija prijeti stavljanjem Hrvatske na crvenu listu.

'Tko će kupiti maske, o tome ne mogu diskutirati. Moram reći da, sasvim sigurno, manja djeca i ona od prvog do četvrtog razreda neće nositi maske jer to nije primjereno njihovoj dobi i njihov kontakt će ionako biti blizak, imali maske ili ne. Za ostale treba prodiskutirati, vidjeti iskustva drugih zemalja. Vidjet ćemo. Pažljivo se prati literatura, a i WHO je na tom području najavio neke novosti. Mi to pažljivo pratimo', rekao je Capak.