Znanstvenici su otkrili tragove trajnog imuniteta kod pacijenata koji su preboljeli koronavirus - čak i onih s blagim simptomima

Imam antitijela - znači li to da sam imun?

Prema trenutnim saznanjima, vrlo vjerojatno jest - bar nekoliko mjeseci. Postoji velik broj slučajeva da su se ljudi dvaput zarazili Covidom-19, no znanstvenici tvrde da se zapravo radi o dugotrajnoj infekciji tijekom koje virus polako radi na širenju tijelom - ponekad mjesecima nakon prvih simptoma. Ljudi koje zarazi koronavirus obično stvore imunostanice nazvane antitijela - proteine koje tijelo stvara kad reagira na zarazu. Antitijela, prema saznanjima, u organizmu ostaju od dva do tri mjeseca, što je malo zabrinjavajuće, no očekivano.

Ukratko - da, postoji šansa da ćete se opet zaraziti, ali druga zaraza bit će moguća tek nekoliko mjeseci nakon što ste ozdravili i ako dođe do nje, simptomi će biti slabiji.