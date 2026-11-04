Capak od sutra najavljuje cijepljenje: 'Danas stiglo u Hrvatsku'

Ovogodišnje kašnjenje cjepiva Capak je objasnio potrebom promjene njegova sastava prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), zbog čega su proizvođači morali prilagoditi proizvodnju.

„Proizvođači su morali mijenjati sastav cjepiva, a sada je sve gotovo, cjepivo je stiglo u Hrvatsku”, izjavio je Capak novinarima uoči Nacionalne Reitox akademije o tretmanu poremećaja uzrokovanih uporabom stimulansa.

Pojasnio je da WHO preporuke za sastav cjepiva donosi na temelju praćenja cirkulacije pojedinih tipova virusa gripe, uključujući njihovu prisutnost na južnoj hemisferi tijekom tamošnje zimske sezone te prve pojave virusa u jesenskim mjesecima. Na temelju tih podataka procjenjuje se koji će sojevi virusa najvjerojatnije cirkulirati tijekom nadolazeće sezone gripe, pa se sastav cjepiva prilagođava kako bi pružio što bolju zaštitu. HZJZ je ranije izvijestio da je za ovu sezonu gripe naručeno 420 tisuća doza cjepiva.