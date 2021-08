Capak: Nema stajanja za šankom. Spremni smo uvesti docjepljivanje, evo što se čeka

Covid potvrde nisu potrebne za ulazak u unutrašnjost kafića koji širom otvaraju vrata gostima u srijedu, nakon više od devet mjeseci. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke tek danas poslijepodne, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u razgovoru za RTL naglasio je da ugostitelji moraju osigurati razmak od metar i pol, osim za članove istog kućanstva za koje ne treba biti osiguran razmak

Za nedoumice o produljenju covid potpora Capak za RTL kaže kako su njihove preporuke jasne. "Samo preboljenje traje devet mjeseci, kao i cijepljenje i sve te osobe koje su preboljele mogu dobiti covid potvrdu na devet mjeseci, a naša je preporuka da se oni cijepe. Ne trebaju čekati devet mjeseci, nego je dobro da se cijepe što prije, mi smo preporučili tri do šest mjeseci, ali može to biti i ubrzo nakon preboljenja. Nakon toga što se cijepe covid potvrda im vrijedi, s jednom dozom, opet devet mjeseci."

"O tome se intenzivno razgovara. Poznata je stvar da bi bilo dobro da dođe nova varijanta cjepiva pa da onda cijepimo odnosno docijepimo s trećom dozom. Informaciju o tome kad bi to moglo biti još uvijek nemamo, ali imamo informaciju da će vrlo skoro Pfizer predati dokumentaciju EMI za docjepljivanje pa ćemo onda vidjeti kakve su oni studije proveli, koji su rezultati tih studija pa ćemo o tome znati više. Mi smo spremni da uvedemo docjepljivanje za one koje su imunokompromitirani i koji imaju slabiji imuni odgovor. To su kronično bolesne osobe i starije osobe. O tome intenzivno razgovaram i o tome ćemo uskoro donijeti odluku."

Zašto covid potvrde za roditelje, a ne za odgojitelje?

Kaže kako je vrtić jedna stabilna okolina što se tiče zaraznih bolesti: "Tako da to treba promatrati kao dolazak nekoga tko dolazi iz vana u jednu stabilnu sredinu. Zbog toga je stavljeno da ako roditelji borave duže od 15 minuta u vrtiću da onda trebaju imati covid potvrdu, a inače ovo do 15 minuta se normalno odvija kao i do sada uz one klasične epidemiološke mjere."

Kaže kako odluku da odgojitelji imaju PCR test svaki dan, nema nitko u Europi pa ni mi: "Cijepljenje još uvijek nije obavezno. Hoće li biti o tome se intenzivno razgovaralo. U ovom trenutku, ne."