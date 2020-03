Capak: Nema rasta oboljelih u Zagrebu kao posljedica potresa

Nacionalni Stožer civilne zaštite objavio je nove podatke o broju oboljelih u Hrvatskoj. U zadnjih 24 sata novooboljelih je 77, no dobra je vijest da nema većeg porasta oboljelih u Zagrebu kao posljedica potresa

'U zadnja 24 sata imamo 77 novooboljelih. To je brojka koja je ista kao prošli dan i ukazuje da su naše mjere učinkovite. Imamo sveukupno 867 bolesnih, 7015 ukupno testirano, testirano 611 u zadnja 24 sata. Na respiratoru su 32 bolesnika, odnosno 5 novih', kazao je na press konferenciji ministar zdravstva Vili Beroš.

Dodao je da su djelatnici Hitne pomoći uz svoje redovne intervencije pomogli i 1124 bolesniku kod koji se sumnja na Covid 19.

'Nakon inicijalnog šoka koji je zadesio zdravstveni sustav i hitnog preustroja, zdravstveni ssutav se vraća u normalni mod funkcioniranja. Polako se stvari vraćaju u normalu ali i dalje poduzimamo pojačane mjere koje su usmjeren na pojačanu sigurnost bolesnika', kazao je Beroš.

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak pokazao je i grafove koji pokazuju uzlazni trend broja oboljelih u Hrvatskoj i ostatku Hrvatske bez Zagreba. 'Kod Zagreba vidimo blagi silazni trend. To pokazuje da nema posljedica oboljevanja u Zagrebu kao posljedica potresa, ali ćemo pratiti i dalje', rekao je Capak.

Šef Stožera Davor Božinović zahvalio je svim službama, pa i carinicima, ali i onima koji su pohitali pomoći Zagrebu nakon potresa. 'U ovoj nevolji nitko ne ostaje sam pa ni Zagrepčani. Vatrogasci iz deset gradova došli pomoći i ostat će tu do 7. travnja i uz njih će se brže raščistiti sva mjesta', kazao je Božinović.

Utvrđeno je 970 slučajeva kršenja samoizolacije, dok je prijavljeno njih više od 3000, kazao je Božinović.

Kod sedam policijskih službenika potvrđeno je oboljenje od koronavirusa, a u samoizolaciji se nalazi 98 policijskih službenika, dok je mjera samooizolacije prestala važiti za 59 policijskih službenika, dodao je.

Što se tiče potresa, Božinović je rekao da je 450 osoba zbrinuto u Studentskom domu Cvjetno naselje.

'Antimalarici se oni primjenjuju na sve strane. Pojavile su se informacije da postoje benefiti od njihova korištenja. Kontinuirano se pojavljuju ideje što bi se moglo koristiti. Što se tiče cjepiva, nemamo neke velike novosti u ovom trenutku niti ih u ovom trenutku može biti', rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić.

'To se ne bi smjelo činiti i raditi. Vidite kakva je to bolest, svi mi smo izloženi i možemo se zaraziti. Bolesnici imaju svoja prava i zaštitu. Nakon što se vrate u svoju sredinu oni su ti koji štite sve ostale jer su preboljeli i zaštićeni su i štite ostale. Ne smijemo nikoga stigmatizirati. Oni koji su preboljeli nisu za nikoga opasnost, a mi drugi koji nismo smo jedni za druge opasnost', komentirala je Markotić navode da su oni koji prebole koronavirus u nekim slučajevima stigmatizirani u zajednici.

Capak je iznio i dobnu strukturu oboljelih. 'Što se tiče dobne strukture, 41 osoba je mlađa od 20 godina, 101 starija od 70 godina, najčešća je dob oboljelih od 50 do 59 kojih je 187, a iza toga onih 40 do 49 godina kojih je 165', kazao je Capak.

Markotić je kazala da trenutno nema onih na raspiratoru koji su kritično, no da se to može promijeniti i u pola sata. I dalje je, dodala je, većina blažih oblika bolesti, no povećava se broj srednje teških i teških bolesnika, što je, kaže, očekivano.

Božinović se za kraj osvrnuo i na razne humoristične 'štosove' koji zadnjih dana kruže internetom. 'Zaista ima i dobrih, ali ja bi upozorio da sutrašnji dan (op.a 1. april) ostane samo na humoru. Da nekome ne padne na pamet staviti da je pronađen neki lijek ili da je ukinuta neka mjera. To ne bi bilo smiješno nego opasno. Neka humor sutra ostane samo smiješan', kazao je Božinović.