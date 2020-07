Capak: Jasno je da se mladi moraju ženiti, ali možda ne bi trebali imati 300 ljudi

Član Nacionalnog kriznog stožera Krunoslav Capak kaže da stalno balansiraju hoće li popustiti i dopustiti određene aktivnosti

"Jasno je da se mladi moraju ženiti, ali možda ne bi trebali imati 300 ljudi, ali jasno je i da je to problem ako to netko želi", rekao je član stožera za Novu TV te dodao da pažljivo prate epidemiološku situaciju te će možda morati ograničiti broj gostiju, ali isitče da se takva odluka neće donijeti i obznaniti preko noći.

"Najavit ćemo to, ako do toga dođe", kazao je i dodao kako Stožer mora naći dominantni izvor zaraze i spriječiti ga pogotovo zato što su nas europske države počele stavljati na narančaste liste. To znači da njihovi državljani, po povratku iz Hrvatske, moraju u samoizolaciju. "A to nitko ne želi", ističe Capak.