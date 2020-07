Mladenci u Slavoniji na mukama kako srezati broj uzvanika ispod sto, a ni vlasnicima hotela nije svejedno: I mi moramo od nečeg živjeti!

Svadbe na području Vukovarsko-srijemske županije do 4. kolovoza mogu se održavati samo u krugu najuže obitelji, odlučio je tako Nacionalni stožer na prijedlog lokalnog. Kako su takvu mjeru dočekali u Vinkovcima, u razgovoru za tportal otkriva Zoran Goman, voditelj prodaje u hotelu Admiral, čiju okosnicu djelatnosti čine upravo svadbene svečanosti

Kaže nam da je posljednja odluka nedorečena, a pita se što znači uži krug obitelji.

'Na ovom području ljudi imaju velike obitelji pa i oni mladenci koji pozovu roditelje, braću, sestre, tetke, stričeve i ujake mogu imati više od dozvoljenog broja. No više nemamo one tradicionalno velike slavonske svatove od 500 do 700 ljudi jer se puno njih s ovoga područja iselilo u inozemstvo. Najčešće u svatovima bude do 200 ljudi', kaže, napominjući da bi takvim brojem uzvanika bili i zadovoljni.