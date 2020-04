Na redovitoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite u 14 sati ministar Vili Beroš izvijestio je da u Hrvatskoj trenutno ima 2016 oboljelih od koronavirusa te da ih je troje preminulo.

'Vi znate da smo mi u sklopu mjera koje smo propisivali već regulirali radno vrijeme. Ova odluka je donesena na temelju preporuka epidemiološke struke. Sve se donosi po preporuci stručnjaka. I ove odluke vezane za popuštanje su se također pripremale', rekao je te dodao:

'Sve mjere su donesene na preporuke struke. Ako treba to još jednom objasniti, to će učiniti kolega Capak.'

'Prvo smo organizirali rad trgovina da radi jedna smjena. Željeli smo smanjiti broj ljudi na ulicama', rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

'Sad kad imamo dobru situaciju, odlučili smo popustiti, jedna od prvih mjera je bila da treba omogućiti ljudima da se nakon radnog vremena mogu normalno opskrbiti. Jedna od prvih mjera je bilo produženje radnog vremena. Sad će trgovine raditi od 7 do 21. Odlučili smo da to bude u dvije smjene, a da izbjegnemo križanje ljudi napravili smo pauzu od 14 do 15 sati. Tako smo povećali mobilnost ljudi, bit će više ljudi na ulicama. Naravno da smo razmišljali da tu mobilnost na drugoj strani vage treba negdje smanjiti. Meni se činilo logično da to bude nedjelja, ali mi tu mobilnost možemo smanjiti i neki drugi dan', rekao je Capak ne odgovorivši dokad će ova mjera trajati.

'Svi rade onako kako su radili prije osim nedjelje, blagdana i praznika. U odluci sve piše, ne znam koji dio nije jasan', rekao je Božinović. Odbio je komentirati da se situacija koristi u političke svrhe.