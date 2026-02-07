BEZ OZLIJEĐENIH

Čak 28 vozila sudjelovala su u prometnoj nesreći u Njemačkoj, razlog je nevjerojatan

I.H./Hina

07.02.2026 u 15:27

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: OLIVER BERG
Puknuće gume na kamionu koji se kretao autocestom A9 u središnjoj Njemačkoj dovelo je do velike prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo 28 vozila, javlja u subotu njemačka agencija dpa

Glasnogovornik policije je rekao da je zapanjujuće što nitko nije ozlijeđen u nesreći u okrugu Saale-Orla u saveznoj pokrajini Tiringiji.

"Razmjeri (nesreće) nisu svakodnevna pojava", kazao je o incidentu. Vozač kamiona je kasno u petak putovao između čvorova Bad Lobenstein i Schleiz kada mu je odjednom pukla guma, a njeni su se dijelovi rasuli po kolniku.

Dvadeset sedam vozila, uključujući automobile i druge kamione, sudarali su se s dijelovima gume, kazao je glasnogovornik. Još uvijek nije poznato kako je guma prvotno oštećena.

Prema procjeni policije, nastala šteta iznosi oko 150.000 eura. Prometnica je tijekom noći bila zatvorena nekoliko sati nakon nesreće.

