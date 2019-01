Čačić otkrio u kojem je trenutku raskrstio s Bandićem; progovorio i o gostovanju kod Bujanca

Gost emisije Nedjeljom u dva je varaždinski župan i predsjednik stranke Narodni reformisti Radimir Čačić. Čačić je progovorio o odlasku zastupnika reformista iz najpoželjnijeg saborskog kluba, kluba Milana Bandića i ostalim aktualnim temama

Na pitanje zašto je sada izašao, odgovorio je: 'Klub je u kratkom vremenu dobio četiri člana koji su koalirali s HDZ-om - manjince. Nas se nije pitalo za to. No to je još uvijek bilo relativno prihvatljivo'.

Izbacivanje iz HNS-a ga nije poljuljalo, no 'ta vrsta razočaranja u ljude' ga je prizemljila. 'Ja se zaista ne ljutim. To su ljudi koje sam izvukao iz ničega. Da ti ti zabiju iz svojih ambicija nož u leđa, to je nekorektno i neprihvatljivo. Nikada to u životu nikome nisam učinio', kazao je Čačić.

Aleksandar Stanković pitao ga je za gostovanja kod Velimira Bujanca. Čačić je kako antifašist kazao da je većina Bujančevih stavova kažnjiva zakonom, no da u emisiju Bujica ide kako bi tim gledateljima pokazao drugačije stavove.

Na pitanje hoće li dati podršku predsjednici Kolindi Grabar Kitarović na slijedećim izborima, rekao je: 'Apsolutno ne'.

Smatra kako bi Zoran Milanović trebao biti predsjednički kandidat. 'I on će ući u to', smatra Čačić i dodaje ako to Milanović odluči, da će ga podržati.