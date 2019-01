'Bit će iznimno teško dobiti birače za iskreni izlazak na izbore, bez sumnji ide li moj glas uopće onome kome ga dajem'

Odluku sam donosio zadnjih par mjeseci. Konačnu odluku donio sam poslije Nove godine. To mi je bila jedna od novogodišnjih želja, rekao je Darinko Dumbović, zastupnik Narodne stranke - Reformista u HRT-ovoj emisiji Otvoreno odgovarajući na pitanje urednika i voditelja Branimira Nađvinskog koliko je dugo razmišljao o napuštanju Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika

'Također, prvi izbori koji nam slijede su europski izbori na koje i inače vrlo malo ljudi izlaze, a to koristi velikim strankama koje imaju svoju mašineriju i svoje glasače koji će izaći, dodaje Mrak Taritaš. 'Razumijem gospodina Kuščevića, ali podsjećam da nakon što je otišao Most iz vladajuće koalicije, nova koalicija se formirala na temelju trgovine i ucjene. Dva Uskokova optuženika su dala većinu ovoj Vladi. Neću nikoga prozivati, ali znamo o kome je riječ. Nova većina formirana je s gospodinom Sauchom, ali i sa strankom koja je ondje prešla', istaknula je Mrak Taritaš i naglašava da se po prvi put dogodilo da je jedna stranka prešla s jedne strane na drugu stranu.

'Ako bi i došlo ne vidim da bi ovaj razvoj događaja bio razlog apstinenciji. Dapače, oni zastupnici koji su se odlučili napustiti one stranke koje ne nude perspektivu, koje u svemu vide problem, a ne nude rješenje, upravo su pokazali da žele podržati nešto što je dobro. Ova Vlada radi dobre projekte. Stoga mislim da bi to sve moglo vratiti povjerenje birača', izjavio je Kuščević.

Relković je istaknuo da Uskok treba reagirati kada postoje opravdane sumnje da se nešto događa. 'Druga najjača izvršna funkcija u državi, gradonačelnik Zagreba, ima zaista ogroman aparat - novce i pozicije. Imamo i previše koincidencija da netko ima rodbinu negdje zaposlenu i dakako da to treba provjeriti. Treba naglasiti i to da ako ti je netko rođak na nekoj poziciji ne znači da trebaš izgubiti poziciju da igdje više radiš', tvrdi Relković.

'Oporbena situacija u Hrvatskoj nema nekakav bitan zajednički predznak. Ne možete zamisliti Živi zid i neke druge oporbene stranke da uopće išta afirmativno pokrenu. Već samo destruktivno. Most više ne možete zamisliti ni u jednoj kombinaciji, čak niti s krajnjom desnicom, gdje je i sam otišao. Imamo izbornu godinu koja će biti kao prednatjecanje da nam se pročisti vizija za parlamentarne izbore. Možda je sve ovo zapravo potrebno biračima da krenu u prvi ciklus, možda i apstinencijski, u manje bitne izbore' rekao je Relković i naglasio da su u Hrvatskoj najbitniji izbori parlamentarni i lokalni.

Odgovarajući na pitanje koliko je teško dokazati političku korupciju bez opipljivih dokaza, npr. snimke, maila slično Kuščević je kazao da on niti ne želi vjerovati da je politička korupcija moguća u hrvatskom društvu. 'HDZ to osuđuje. No ako zaista postoje elementi da je nešto napravljeno protivno zakonu, potpuno podržavam da se sve istraži', istaknuo je. Dumbović se usmjerio na SDP i rekao, da je prema njegovom mišljenju, jedan ključni problematični faktor u hrvatskoj politici.

'Vi ste doveli ljude u Sabor koji su prodali dušu i sebe. Kada sam vidio kako diskutirate, na samom početku rekao sam da će SDP imati za dvije godine 15% potpore', dodaje.

Matić je potom kazao da je on izabran s 10.000 preferencijskih glasova i da mu to ne daje za pravo da kaže da ide ako ne vidi perspektivu u SDP-u. Radin ističe da u tri najveće stranke u Hrvatskoj HDZ, SDP i Živi zid - nije prešao nitko. Kuščević je želio naglasiti da nikakve veze nema situacija u Gradskoj skupštini Grada Zagreba s većinom u Hrvatskom saboru. 'Idući sastanak vladajuće koalicije bit će idući utorak, za osam dana, na kojem neće biti govora o ovim stvarima. Imamo stabilnu većinu u Hrvatskom saboru. To što se povećava klub zastupnika Milana Bandića to na nas ne utječe',kazao je Kuščević.