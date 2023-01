Butković o podignutim cijenama: Vlada ima puno mogućnosti da prisili trgovce da ih vrate na one do 31. prosinca

Potpredsjednik Vlade zadužen za resor gospodarstva Oleg Butković istaknuo je da Vlada ima način kako da natjera trgovce i druge da spuste cijene na razinu do 31. prosinca

Vlada je danas donijela zaključak koji obvezuje i to prvo Državni inspektorat, Carinsku upravu i sva ministarstva da postupe po tome i one koji su neopravdano digli cijene, to u trgovci, ugostitelji, svi oni na koje se to odnosi. Oni moraju brzo vratiti se u okvire do 31. prosinca', zaključio je.

Zašto se niste pozvali na Zakon o iznimnim mjerama kontrole, na koji ste se pozvali kad ste za ovih devet artikala zamrzli cijene? To je ipak zakon, čvršće je, upitali su Butkovića na RTL-u.

'Imamo mogućnost, čitav niz mehanizama, od dodatnog oporezivanja, do dodatnih ograničenja na nekim proizvodima. Ali vjerujemo da ćemo uz pomoć ovih institucija i da će ih dostići i Inspektorat i Carinska uprava da će se urazumiti i vratiti na razinu do 31. prosinca', poručio je ministar.