Butković o odnosu prema manjinama: Ima ispada koje treba sankcionirati, ali Hrvatska je danas sigurna zemlja

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je boravio u Primorsko-goranskoj županiji gdje je obilazio mjesta u okviru 8. izborne jedinice.

Da je premijer Andrej Plenković ipak morao otići u samoizolaciju zbog kontakata na Adria Touru, a HDZ pobijedi na izborima, pobjedu bi proglasio ministar braniteja Tomo Medved jer ga po statutu on mijenja, rekao je Oleg Butković u Dnevniku N1.

Dodao je da vjeruje u relativnu pobjedu HDZ-a na izborima, a o potencijalnoj koaliciji s Domovinskim pokretom, unatoč oštrim riječima koje im upućuje njihov čelnik Miroslav Škoro, Butković kaže da je prerano govoriti: "Vidjet ćemo tko će sve ući u Sabor. Bitno je da Hrvatskoj treba stabilna Vlada s obzirom na krizu, turizam, gospodarstvo, izazovnu jesen."

Nije bio upoznat s porukama mržnje koje su osvanule u na zgradi u Splitu, upućene tenisaču Novaku Đokoviću, no rekao je da takve poruke osuđuje: "To osuđujem, očekujemo da će institucije napraviti što trebaju. To nije dobro."

Komentirajući na koncu odnos HDZ-a prema manjinama, Oleg Butković je rekao: "Živimo u demokratskoj Hrvatskoj. Znamo za koje se vrijednosti zalažemo, da svatko živi normalno ovdje bez obzira kojoj narodnosti pripada. Mislim da imamo određenih ispada koje treba osuditi i sankcionirati, ali mislim da je danas Hrvatska sigurna zemlja za nacionalne manjine i sve građane."