Bulj: Sinjski ugostitelji za Alku i Veliku Gospu mogu raditi bez ograničenja

Odlukom gradonačelnika ugostiteljski objekti iz skupine restorana, barova te ostali objekti poput slastičarnica, bistroa i pizzerija tijekom manifestacije moći će raditi do tri sata ujutro, odnosno do četiri sata subotom i nedjeljom.

Za dane Bare, Čoje i Sinjske alke (7., 8. i 9. kolovoza) te uoči blagdana Velike Gospe i na sam blagdan predviđen je poseban režim rada, pa će ugostiteljski objekti moći poslovati bez vremenskog ograničenja.