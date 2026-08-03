Pojačan promet diljem Hrvatske: Kolone na A1, A7 i zagrebačkoj obilaznici

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik dogodila se prometna nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, zbog čega se vozi usporeno u koloni. Zastoji i kolone i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mor a. Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje u oba smjera. Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba. Promet se ondje odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.

Na autocesti A7 pojačan je promet prema čvoru Šmrika, a od čvora Hreljin kolona je duga oko dva kilometra. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin ili Križišće. Kolona od oko dva kilometra stvorila se i na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije.

Na državnoj cesti DC1 između Knina i Gračaca, u zoni radova kod Otrića, vozi se usporeno. Pojačan je promet i preko Krčkog mosta u smjeru otoka, a kolona se proteže od čvora Kraljevica.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode stanju i uvjetima na cestama.