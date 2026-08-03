'fašistoidna kampanja'

SDP poziva na bojkot Thompsonova koncerta u Vukovaru: Evocira strah i nelagodu

V. B./Hina

03.08.2026 u 18:30

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Iz vukovarskog SDP-a pozvali su u ponedjeljak građane Vukovara na bojkot koncerta Marka Perkovića Thompsona koji bi se trebao održati 28. kolovoza navodeći kao razloge pjevačevu „agresivnu i fašistoidnu kampanju na koncertima"

GO SDP-a Vukovar pozvao je na bojkot pjevača i koncerta koji je zakazan za kraj mjeseca zbog njegove agresivne i fašistoidne kampanje na koncertima koja, kako tvrde, "izaziva jezu ne samo kod pripadnika srpske zajednice već i kod ostalog uljuđenog građanstva Vukovara, kampanje koja naše sugrađane vraća u vrijeme mržnje i ubijanja".

Lihvari i profiteri

„Pjevač i cijela ta desničarska i po našem sudu fašistoidna kampanja koristi grad na lihvarski i profiterski način kako bi podigla rejting desnih stranaka na državnoj razini i kako bi se prikrili stvarni problemi grada Vukovara. a ako hoćete nacionalizam je postao vrlo popularan politički adut u rukama vladajućih i na državnoj razini, a pjevač njihova omiljena igračka“, navodi se između ostaloga u priopćenju za javnost vukovarskih SDP-ovaca.

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Tvrde kako su problemi u gradu Vukovaru svakim danom sve veći, a gradske vlasti organiziraju koncert pjevača koji „propagira agresivni patriotizam i narušava i onako napeto stanje nepovjerenja u gradu“.

Ističu da je 'grad je pun lihvarski firmi koji isplaćuju minimalce svojim radnima, koji zapošljavaju strane radnike koji rade i prekovremeno uz loše uvjete rade (otuda i podatak o rekordnoj zaposlenosti kojim gradska uprava mulja svoje građane) a naši ljudi napuštaju grad'. Poručuju kako Vukovar opterećuju mnogi problemi za koje dovođenje pjevača koji propovijeda strah i mržnju sigurno nisu rješenje.

„Trenutačna gradska vlast je dosad svojim odlukama sve činila da pogoršava standard naših građana donošenjem odluka koje su sve redom išle na štetu standarda naših građana - od ukidanja besplatnih vrtića, povećanja naknada za gradski prijevoz, smanjenja plaća djelatnicima gradske uprave kao i cijene veza za turističke brodove“, nabrajaju iz SDP-a zamjerke na račun gradske vlasti.

Tvrde kako zbog svih tih razloga pjevač koji evocira strah i nelagodu kod građana nije dobrodošao u Vukovar.

"Neodgovornoj gradskoj vlasti služi za prikrivanje stvarnih problema građana, a desnim strankama i još nekim strukturama društva za vraćanje Hrvatske u tamnu prošlost“, zaključuju iz vukovarskog SDP-a.

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