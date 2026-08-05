Bulj se razbjesnio u Kninu: 'Kad vidim ove ograde, sad bi ih pobacao'

"Hrvatski narod i dalje se bori i nadam se da ćemo na zajedništvu, a ne na sluganskim politikama, nego na zajedništvu hrvatskih branitelja i svih građana, izgraditi suverenu i modernu Hrvatsku", rekao je Bulj .

Ocijenio je da je Knin simbol hrvatske pobjede te istaknuo doprinos branitelja iz svih dijelova Hrvatske koji su sudjelovali u oslobađanju grada.

Govoreći o obilježavanju Oluje, kritizirao je udaljavanje pojedinih braniteljskih postrojbi od službenih obilježavanja, poručivši da Dan pobjede treba biti dan zajedništva svih hrvatskih branitelja.