OBLJETNICA OLUJE

Bulj se razbjesnio u Kninu: 'Kad vidim ove ograde, sad bi ih pobacao'

M.Č./Hina

05.08.2026 u 12:22

Miro Bulj
Miro Bulj Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj
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Gradonačelnik Sinja Miro Bulj rekao je da pripada generaciji koja je nakon devet stoljeća imala priliku i sreću izboriti slobodu Hrvatske te poručio da se hrvatski narod i dalje mora boriti za suverenu i modernu državu, kritiziravši pritom odnos prema braniteljima

"Hrvatski narod i dalje se bori i nadam se da ćemo na zajedništvu, a ne na sluganskim politikama, nego na zajedništvu hrvatskih branitelja i svih građana, izgraditi suverenu i modernu Hrvatsku", rekao je Bulj.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Ocijenio je da je Knin simbol hrvatske pobjede te istaknuo doprinos branitelja iz svih dijelova Hrvatske koji su sudjelovali u oslobađanju grada.

Govoreći o obilježavanju Oluje, kritizirao je udaljavanje pojedinih braniteljskih postrojbi od službenih obilježavanja, poručivši da Dan pobjede treba biti dan zajedništva svih hrvatskih branitelja.

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"Kad vidim ove ograde, sad bih ih pobacao. Eto, iskreno. Hrvatski branitelji su tu iza ograde, ljudi koji su gradili ovu državu. Sramotno je pred ovim čelnicima hrvatskih institucija da se grade od hrvatskih branitelja i da su ovolike snage hrvatske policije uključene, više nego i sramotno", poručio je.

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