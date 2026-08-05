Milanović: Ne treba reagirati na svaku besmislicu koja dođe preko Dunava

U prigodnom govoru na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, predsjednik je pozdravio praksu koja je uvedena 2012. godine da se na svečanosti u ime branitelja, obrati branitelj.

"Ta praksa traje do danas i jako je dobra jer se u stvari od branitelja, onih koji su sudjelovali u tim operacijama, najtočnije i najvjerodostojnije, a s odmakom vremena i najhladnije, može čuti što se događalo. Svi mi ostali smo dopuna", naveo je Milanović, izrazivši zahvalnost svim braniteljima i njihovim obiteljima.

Predsjednik se osvrnuo i Hrvate u Bosni i Hercegovini, istaknuvši kako je to bio "zajednički rat braće po oružju, neodvojiv jedan od drugoga". "Hrvatski narod u BiH u tim je godinama rata vodio zajednički rat s hrvatskim narodom u Hrvatskoj. Neizazvan, nametnut, težak, neperspektivan tih godina, bez pomoći, čak i bez ozbiljnije verbalne pomoći, a kamoli materijalne pomoći", naveo je.

Ne trebamo se previše baviti drugima

Pri tome je podsjetio kako je mirovni proces i mir u BiH, odnosno Daytonski sporazum, potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske koja je dogovorena s američkim saveznicima, napomenuvši kako je istina važna.

Naveo je i kako nam nacionalni interesi nalažu da gledamo sebe, a da prema drugima budemo lojalni i pristojni, ako je to moguće, te da se ne bavimo previše drugima. U tom kontekstu osvrnuo se na Srbiju i izjave njihovih predstavnika, istaknuvši kako "cijelo vrijeme slušamo jedno te iste besmislice i reviziju povijesti".

"Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet, ja sam subjektivan - ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat. I nije nužno da svatko povijest vidi na isti način, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dođe preko Dunava, dolazit će cijelo vrijeme", ocijenio je Milanović.