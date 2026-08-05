FOTO Nije lako danas biti političar u Kninu: Evo kako preživljavaju protokol na vrućini

Među okupljenima dominirali su šeširi i kape, a ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs odlučio se za svijetli šešir. Slična pokrivala nosili su i brojni drugi sudionici, dok su pojedini posjetitelji odabrali nešto maštovitija rješenja kako bi se zaštitili od jakog sunca.

Osim pokrivala za glavu, mnogi su sa sobom ponijeli suncobrane, nerijetko ukrašene domoljubnim motivima. Dio okupljenih rashlađivao se lepezama, a moglo se vidjeti i čipkaste suncobrane. Uz sve to, boce s vodom bile su gotovo neizostavan rekvizit kako bi se lakše podnijele visoke temperature.