OBLJETNICA OLUJE

FOTO Nije lako danas biti političar u Kninu: Evo kako preživljavaju protokol na vrućini

M.Č.

05.08.2026 u 12:43

Radovan Fuchs, Vladimir Šeks, Andrej Plenković
Radovan Fuchs, Vladimir Šeks, Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban
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Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu ove se godine odvija pod vedrim nebom i na iznimno visokim temperaturama. Već u jutarnjim satima termometri su pokazivali temperaturu višu od 30 Celzijevih stupnjeva pa su se državni dužnosnici, uzvanici i brojni građani morali prilagoditi produljenom boravku na otvorenom

Među okupljenima dominirali su šeširi i kape, a ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs odlučio se za svijetli šešir. Slična pokrivala nosili su i brojni drugi sudionici, dok su pojedini posjetitelji odabrali nešto maštovitija rješenja kako bi se zaštitili od jakog sunca.

Osim pokrivala za glavu, mnogi su sa sobom ponijeli suncobrane, nerijetko ukrašene domoljubnim motivima. Dio okupljenih rashlađivao se lepezama, a moglo se vidjeti i čipkaste suncobrane. Uz sve to, boce s vodom bile su gotovo neizostavan rekvizit kako bi se lakše podnijele visoke temperature.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
  • Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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Vrućina Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

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