Deseci tisuća Španjolaca prosvjedovali protiv izraelske vojne operacije u Gazi

Prosvjedi su održani u velikim gradovima uključujući Madrid, Bilbao i Barcelonu. Svaki je okupio nekoliko tisuća sudionika.

Osim kašnjenja u lokalnom prometu i kratkih prekida televizijskih emisija, nema izvješća o većim problemima u javnom životu.

Sindikati su pozvali ljude da prekinu rad na dva sata ujutro, oko ručka i navečer.

U Barceloni je bilo sukoba s policijom. Policajci su upotrijebili suzavac protiv ljudi koji su pokušali ući u kolodvor, objavila je televizija RTVE. Neki prosvjednici bacali su na policajce boce, po pisanju La Vanguardije. Prosvjednici su također zapalili neke od velikih plastičnih kontejnera za komunalni otpad koji se mogu vidjeti na gotovo svakom uglu Barcelone.

Najmanje pet osoba je privedeno, a nekoliko je ozlijeđeno u propalestinskim prosvjedima u Valenciji održanih uoči i za vrijeme utakmice košarkaške Eurolige između Valencije i Hapoel Tel Aviva.

Utakmica između Valencie Basket i Hapoela Tel Aviva igrala se iza zatvorenih vrata, no ispred Roig Arene bilo je napeto.

Unatoč naporima policije, koja je od ranog jutra nadzirala cijeli perimetar, došlo je do sukoba s propalestinskim prosvjednica koji su pokušli probiti policijske koridore. Prosvjednici su na policiju bacali pirotehnička sredstva i druge razne predmete, te prevrtali kontejnere.

"Nakon što su neki prosvjednici, od kojih su neki nosili maske, krenuli prema policiji, "izvršeno je pet uhićenja", rekao je policijski izvor za AFP.

U demonstracijama protiv izraelskog kluba sudjelovalo je gotovo tisuću ljudi, uglavnom mladih, koji su izvikivali poruke podrške Palestini.

Španjolska spada među najžešće europske kritičare izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze. Uvela je embargo na oružje Izraelu i zabranila ulazak u zemlju krajnje desnim članovima izraelske vlade. Ljevičarski premijer Pedro Sánchez optužuje Izrael da u Pojasu Gaze provodi genocid.