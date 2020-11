Brzi antigenski, PCR, serološki: Na jednome mjestu pročitajte sve o vrstama testova na koronu, prednostima, manama i cijenama

Hrvatska od sutra kreće s upotrebom brzih antigenskih testova na koronavirus. Kako je jučer rekao ministar zdravstva Vili Beroš, njihovim uvođenjem mogle bi se smanjiti gužve na testiranjima i ubrzati cijeli proces za 25 do 30 posto. Kakva sva testiranja se provode i kakva se planiraju donosimo u kratkom pregledu

Ova vrsta testova ne dokazuje genetske sekvence virusa kao što je to slučaj kod RT-PCR-testa, već pronalaze proteine koji ukazuju na virus. Da bi bio učinkovit, osoba mora imati simptome Covida-19, a najveća mana antigenskih testova je pouzdanost, odnosno osjetljivost iako se i to popravilo od pojave koronavirusa.

Tako su se u Zagrebu tijekom vikenda, prema riječima zamjenice ravnatelja NZJZ 'Dr. Andrija Štampar' Sandre Šikić, uzimali uzorci za RT-PCR testiranje i za brze antigenske testove te je podudarnost bila odlična. Da bi test prepoznao je li osoba oboljela, virusa mora biti dovoljno da bi bili vidljivi, a obično kada pacijent ima dosta virusa, ima i simptome. Antigenski testovi mogu posebno dobro prepoznati zarazu kad je količina virusa na najvišoj razini. To je ujedno trenutak u kojem su zaražene osobe najopasnije i u stadiju u kojem najlakše i najviše šire zarazu, a da to ni ne znaju jer su asimptomatični.

Kako je to rekao Beroš, kada ovakav test da pozitivan nalaz, to znači da je on uistinu takav, ali ako da negativan nalaz, to ne mora nužno značiti da je nalaz i negativan, pa se takve bolesnike upućuje na PCR testiranje. Cijena ovakvih testova na tržištu se kreće od 150 do 300 kuna ovisno o proizvođaču, a prema Beroševim riječima HZZO će vrlo brzo formirati njihovu cijenu i plaćati tu uslugu za hrvatske građane.

PCR test

Poput antigenskog, i za njega se bris uzima iz nosa i usta, ali je riječ je u najpouzdanijoj vrsti testova. Detektira genetski materijal iz virusa u ciklusima analize. Što je manje ciklusa potrebno za detekciju, veća je količina virusa u uzorku. Što je veća količina virusa, vjerojatnije je da će pacijent biti zarazan. Manjkavost je što je riječ o preosjetljivom testu koji treba biti uzet u najpogodnijem trenutku, odnosno bris ne smije biti uzet prerano. Naime, događa se da osoba bude negativna na PCR testu, ali se za koji dan utvrdi da je ipak zaražena.