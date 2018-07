Brutalno dobra fora na račun Hrvatske i Engleske kruži društvenim mrežama. Morate je vidjeti

#CRO #ENGCRO #ENG



Things that didn’t exist the last time England reached the semi-finals:



iPhone

Facebook

Google

Amazon

Android

Twitter

Instagram

iPod

Yahoo

YouTube

Snapchat

Spotify

Tesla

Skype

Uber

Airbnb

Bitcoin

Fitbit

Emojis

iPad &

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Croatia!



😄😄😄