Britanske vlasti objavile: Novi soj koronavirusa širi se brže, još se ne zna je li i smrtonosniji i kako reagira na cjepivo

Novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji mogao bi se brže širiti među populacijom, objavile su u subotu britanske zdravstvene vlasti, istaknuvši da još uvijek nastoje utvrditi je li on i smrtonosniji. Informacija je objavljena uoči održavanja konferencije za novinare Borisa Johnsona, na kojoj bi britanski premijer mogao najaviti uvođenje novih restrikcija zbog povećanog broja slučajeva novozaraženih, osobito u Londonu i na jugoistoku Engleske.

Po pisanju britanskih medija, zbog otkriića novog soja virusa u tim bi područjima kretanje moglo biti ograničeno. "Savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) sada smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti" među populacijom, rekao je glavni britanski epidemiolog Chris Whitty.

"Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja, no u tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi", kazao je, dodavši da je Velika Britanija obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o bržem širenju ovog soja virusa.