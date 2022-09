Brdo-Brijuni: Sve članice, pa i Srbija, podržavaju bezvizni režim Kosova

Sve države članice Procesa Brdo-Brijuni, među njima i Srbija, u ponedjeljak su jednoglasno podržale preporuku Europskoj uniji da se Kosovu ukinu vize do kraja ove godine.

Osmani je rekla da je iznimno važno da je zaključak usvojen jednoglasno „jer to pokazuje da je to proces koji kasni” i „u kojem nitko ne gubi”. Ona očekuje da bi se vizni režim doista mogao ukinuti do kraja godine jer EU-om trenutno predsjeda Češka koja podržava tu ideju te Priština ne nailazi na protivljenje bilo koje od drugih članica EU-a.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, kosovska predsjednica rekla je da Beograd ne prihvaća stvarnost da je „Kosovo neovisna i suverena država te da je to nepovratna realnost”.

„Što si prije Srbija to prizna, bit će bolje za nju, za njezin narod te mir i sigurnost u regiji”, istaknula je i naglasila da će dugotrajan mir u regiji donijeti samo međusobno priznanje.

Osmani je rekla da proširenje EU-a nije samo pitanje tehničkih kriterija nego i „geopolitičko i sigurnosno pitanje” te da EU nije potpun bez zapadnog Balkana.