Poznat točan datum novog režima na europskim granicama

Od 12. listopada nadalje, države članice EU-a početi će postupno uvoditi EES u razdoblju od šest mjeseci, kako je priopćila Europska komisija.

Nakon toga novi sustav će se morati primjenjivati na svim graničnim prijelazima i za sve putnike koji nisu građani Europske unije.

U početku je predviđena mogućnost privremenog prekida korištenja EES-a u slučaju tehničkih problema ili velikih gužvi na granicama. Privremeni prekid znači da se obustavlja elektronska registracija putnika i prelazi na klasični način kontrole.

Što EES znači za putnike?

EES će biti sustav registracije za putnike izvan EU-a, uključujući one iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja.

Putnici će morati skenirati svoje putovnice ili druge putne isprave na samoposlužnim kioscima svaki put kada pređu vanjsku granicu EU-a. Sustav se neće primjenjivati na građane EU-a, osobe s dugoročnim vizama ili stanovnike EU-a.

Sustav će registrirati ime putnika, biometrijske podatke te datum i mjesto ulaska i izlaska. Podaci o licu i otisci prstiju koji se prikupe prilikom prve registracije bit će pohranjeni u EES bazi podataka na tri godine. To je zato što će putnici morati koristiti novu tehnologiju skeniranja koja će biti instalirana na svim međunarodnim kopnenim, pomorskim i zračnim prijelazima u Schengenskoj zoni.

Komisija navodi da će nastaviti blisko surađivati s državama članicama kako bi osigurala „glatku i učinkovitu implementaciju sustava“.

Kako se datum pokretanja približava, putnici mogu očekivati informativne kampanje i aktivnosti podizanja svijesti na graničnim prijelazima, uključujući zračne luke širom EU-a, dodaju.

EES će biti usmjeren prema ETIAS-u 2026. godine

Nakon EES-a, slijedi Europski sustav za informacije o putovanjima i odobrenje (ETIAS) koji će biti uveden krajem 2026. godine, uz prijelazni rok od najmanje šest mjeseci, što znači da neće biti obvezan do 2027. godine.

To će zahtijevati od putnika izvan EU-a, koji ne trebaju vizu, da dobiju odobrenje prije ulaska u Schengensku zonu. Za to će morati ispuniti online prijavu, dati osobne podatke, odgovoriti na sigurnosna pitanja i platiti naknadu od 20 eura. Ovo odobrenje bit će povezano s putovnicom putnika i vrijedit će tri godine ili do isteka putovnice.

Putnici iz 60 zemalja izvan EU-a morat će udovoljiti ETIAS-u, no postoje neka izuzeća. Naknada će biti ukinuta za djecu mlađu od 18 godina i odrasle osobe starije od 70 godina, iako će i oni morati podnijeti prijavu za odobrenje.