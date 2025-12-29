obljetnica petrinjskog potresa

Branko Bačić: 'Stanovi na Banovini iznajmljivat će se po 20 puta nižim cijenama'

M.Da./Hina

29.12.2025 u 17:43

Građani te pripadnici službi i državnih vlasti na obilježavanju pete godišnjice petrinjskog potresa
Građani te pripadnici službi i državnih vlasti na obilježavanju pete godišnjice petrinjskog potresa Izvor: Pixsell / Autor: Edina Zuko/PIXSELL
Bionic
Reading

U Petrinji i Sisku u ponedjeljak je cjelodnevnim programom obilježena peta godišnjica razornog potresa koji je pogodio to područje 29. prosinca 2020. godine, pri čemu je posbno istaknuto kako se Hrvatska toga dana ujedinila i pokazala snagu solidarnosti i zajedništva

Program je započeo u Petrinji mimohodom službi i volontera koji su među prvima priskočili u pomoć gradu i njegovim stanovnicima.

"Zahvalni smo na svoj pomoći i podršci, tada nam je to bilo najvažnije, a na toj solidarnosti i zajedništvu danas gradimo novu budućnost. U ovaj kraj desetljećima se nije ulagalo, a potres je postao prilikom koju smo dobro iskoristili. Danas gradimo novu budućnost i u Petrinju se doseljavaju novi stanovnici“, istaknula je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.

Projekti za budućnost predstavljeni su u sklopu programa Dana otvorenih vrata, tijekom kojeg su građani mogli posjetiti obnovljene objekte javne namjene.

vezane vijesti

Projekti za budućnost

U petrinjskom potresu smrtno je stradalo sedam osoba. U Žažini je pri završetku obnove župne crkve sv. Nikole istaknuto sjećanje na orguljaša Stanka Zeca, koji je poginuo pokušavajući spasiti orgulje.

U Petrinji je otvoren Centar za mlade "Laura“, posvećen uspomeni na 13-godišnju Lauru Cvijić, najmlađu žrtvu petrinjskog potresa.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izrazio je zadovoljstvo uređenjem centra te podsjetio na obnovu škola i fakulteta i izgradnju studentskog doma u Petrinji.

Sisački biskup Vlado Košić zahvalio je svim ljudima i Vladi na velikoj pomoći. "Sve ovo radimo zbog ljudi i budućih naraštaja, jer bez ljudi ovo ne bi imalo smisla“, poručio je Košić.

Peta godišnjica potresa u Petrinji
  • Peta godišnjica potresa u Petrinji
  • Peta godišnjica potresa u Petrinji
  • Peta godišnjica potresa u Petrinji
  • Peta godišnjica potresa u Petrinji
  • Peta godišnjica potresa u Petrinji
    +5
Peta godišnjica petrinjskog potresa Izvor: Pixsell / Autor: Edina Zuko/PIXSELL

Preventivna akcija

Ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je Opću bolnicu "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i sudjelovala u preventivnoj javnozdravstvenoj akciji.

"Zahvalna sam osoblju bolnice na pružanju prve pomoći u danima potresa i kontinuiranom pružanju zdravstvenih usluga tijekom svih ovih pet godina. To građanima daje sigurnost i privlači nove stanovnike“, rekla je Hrstić.

Ravnatelj bolnice Igor Vrga istaknuo je kako nikada neće zaboraviti katastrofalni potres. "Tražio se krevet više i boca kisika više. Pet godina poslije imamo najmoderniju opću bolnicu u Hrvatskoj, u koju je uloženo 55 milijuna eura. Svi zaposlenici ni u jednom trenutku nisu prestali pružati zdravstvene usluge i zato im veliko hvala“.

Obiljezavanje pete godisnjice razornog potresa na Baniji. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uredjenja, graditeljstva i drzavne imovine Branko Bacic daje izjavu medijima. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Edina Zuko/PIXSELL

Novoizgrađene zgrade idu u najam

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naglasio je kako poslijepotresna obnova nije bila usmjerena samo na povratak u prijašnje stanje, već na cjelovitu obnovu i revitalizaciju prostora te stvaranje boljih uvjeta za život na pogođenim područjima.

"Obnova je ubrzana, ali smo još uvijek ograničeni kapacitetima građevinske operative u Hrvatskoj. Do ljeta 2027. obnovit ćemo preostalih tisuću obiteljskih kuća, a za te građane osigurali smo zamjenski smještaj u 45 novoizgrađenih višestambenih zgrada, iako dio stanovnika radije ostaje u kontejnerima uz svoje srušene kuće", kaže.

Nakon završetka obnove stanovi u tim zgradama iznajmljivat će se mladima po cijenama do dvadeset puta nižima od tržišnih, jer je ta obnova temelj koncepta priuštivog stanovanja u Hrvatskoj, naglasio je Bačić dodavši kako je u državnom proračunu za iduću godinu osigurana milijarda eura, uz planirani završetak obnove do 2030. godine.

Petrinja dan nakon potresa
  • Petrinja dan nakon potresa
  • Petrinja dan nakon potresa
  • Petrinja dan nakon potresa
  • Petrinja dan nakon potresa
  • Petrinja dan nakon potresa
    +26
Petrinja dan nakon potresa Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek / CROPIX

Realizirani projekti

Provedba temeljite konstrukcijske obnove, zahvaljujući kojoj građani danas mogu biti sigurniji da se takva katastrofa neće ponoviti, bila je velik izazov za građevinsku struku, o čemu se govorilo na skupu "Dani potresnog inženjerstva" u Petrinji.

Predstavljeni su realizirani projekti cjelovite obnove i održan okrugli stol Gospodarska i obrazovna revitalizacija područja pogođenih potresom – pet godina nakon potresa, na kojem su sudjelovali predstavnici institucija i stručnjaci uključeni u proces obnove.

Sisak, Petrinja i Glina danas nisu isti gradovi kakvi su bili prije potresa - u mnogim su aspektima sigurniji, funkcionalniji i spremniji za budućnost. Prvi rezultati već su vidljivi, raste broj djece u vrtićima, više je učenika u školama, a ove je godine u sisačkom rodilištu rođeno 80 beba više nego lani.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON DVA TJEDNA

NAKON DVA TJEDNA

FOTO/VIDEO Željko Kerum izašao iz zatvora, pa se neočekivano obratio javnosti
sastanak u mar-a-lagu

sastanak u mar-a-lagu

Maske su pale: U moru Trumpovih spinova jedna reakcija Zelenskog rekla je sve
spriječio veći masakr

spriječio veći masakr

Progovorio junak iz Australije: 'Moj cilj je bio spriječiti ubijanje nevinih ljudi'

najpopularnije

Još vijesti