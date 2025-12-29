Branko Bačić: 'Stanovi na Banovini iznajmljivat će se po 20 puta nižim cijenama'

U Petrinji i Sisku u ponedjeljak je cjelodnevnim programom obilježena peta godišnjica razornog potresa koji je pogodio to područje 29. prosinca 2020. godine, pri čemu je posbno istaknuto kako se Hrvatska toga dana ujedinila i pokazala snagu solidarnosti i zajedništva

Program je započeo u Petrinji mimohodom službi i volontera koji su među prvima priskočili u pomoć gradu i njegovim stanovnicima. "Zahvalni smo na svoj pomoći i podršci, tada nam je to bilo najvažnije, a na toj solidarnosti i zajedništvu danas gradimo novu budućnost. U ovaj kraj desetljećima se nije ulagalo, a potres je postao prilikom koju smo dobro iskoristili. Danas gradimo novu budućnost i u Petrinju se doseljavaju novi stanovnici“, istaknula je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes. Projekti za budućnost predstavljeni su u sklopu programa Dana otvorenih vrata, tijekom kojeg su građani mogli posjetiti obnovljene objekte javne namjene.

Projekti za budućnost U petrinjskom potresu smrtno je stradalo sedam osoba. U Žažini je pri završetku obnove župne crkve sv. Nikole istaknuto sjećanje na orguljaša Stanka Zeca, koji je poginuo pokušavajući spasiti orgulje. U Petrinji je otvoren Centar za mlade "Laura“, posvećen uspomeni na 13-godišnju Lauru Cvijić, najmlađu žrtvu petrinjskog potresa. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izrazio je zadovoljstvo uređenjem centra te podsjetio na obnovu škola i fakulteta i izgradnju studentskog doma u Petrinji. Sisački biskup Vlado Košić zahvalio je svim ljudima i Vladi na velikoj pomoći. "Sve ovo radimo zbog ljudi i budućih naraštaja, jer bez ljudi ovo ne bi imalo smisla“, poručio je Košić.

Peta godišnjica petrinjskog potresa Izvor: Pixsell / Autor: Edina Zuko/PIXSELL







+5 Peta godišnjica petrinjskog potresa Izvor: Pixsell / Autor: Edina Zuko/PIXSELL

Preventivna akcija Ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je Opću bolnicu "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i sudjelovala u preventivnoj javnozdravstvenoj akciji. "Zahvalna sam osoblju bolnice na pružanju prve pomoći u danima potresa i kontinuiranom pružanju zdravstvenih usluga tijekom svih ovih pet godina. To građanima daje sigurnost i privlači nove stanovnike“, rekla je Hrstić. Ravnatelj bolnice Igor Vrga istaknuo je kako nikada neće zaboraviti katastrofalni potres. "Tražio se krevet više i boca kisika više. Pet godina poslije imamo najmoderniju opću bolnicu u Hrvatskoj, u koju je uloženo 55 milijuna eura. Svi zaposlenici ni u jednom trenutku nisu prestali pružati zdravstvene usluge i zato im veliko hvala“.

Obiljezavanje pete godisnjice razornog potresa na Baniji. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uredjenja, graditeljstva i drzavne imovine Branko Bacic daje izjavu medijima. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Edina Zuko/PIXSELL

Novoizgrađene zgrade idu u najam Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naglasio je kako poslijepotresna obnova nije bila usmjerena samo na povratak u prijašnje stanje, već na cjelovitu obnovu i revitalizaciju prostora te stvaranje boljih uvjeta za život na pogođenim područjima. "Obnova je ubrzana, ali smo još uvijek ograničeni kapacitetima građevinske operative u Hrvatskoj. Do ljeta 2027. obnovit ćemo preostalih tisuću obiteljskih kuća, a za te građane osigurali smo zamjenski smještaj u 45 novoizgrađenih višestambenih zgrada, iako dio stanovnika radije ostaje u kontejnerima uz svoje srušene kuće", kaže. Nakon završetka obnove stanovi u tim zgradama iznajmljivat će se mladima po cijenama do dvadeset puta nižima od tržišnih, jer je ta obnova temelj koncepta priuštivog stanovanja u Hrvatskoj, naglasio je Bačić dodavši kako je u državnom proračunu za iduću godinu osigurana milijarda eura, uz planirani završetak obnove do 2030. godine.

Petrinja dan nakon potresa Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek / CROPIX







+26 Petrinja dan nakon potresa Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek / CROPIX