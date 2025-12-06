krijumčarske bande

Oluja bjesni uz grčku obalu, pronašli brod s 18 mrtvih migranata

B. S. / Hina

06.12.2025 u 22:35

tportal
Izvor: EPA / Autor: YANNIS KOLESIDIS
Bionic
Reading

Grčka obalna straža pronašla je brod s 18 mrtvih migranata pored obala Krete, objavila je u subotu grčka javna televizija ERTnews.

Dvoje preživjelih su rekli spasiocima da su izgubili kontrolu nad brodom u oluji, pa su ostali na otvorenom moru bez vode i hrane.

Još uvijek nije poznato otkud migranti dolaze i forenzičari i istražitelji pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo na brodu.

Snažna oluja bjesni morem oko Krete s naletima vjetra snažnijim od 90 kilometara na sat.

Krijumčarske bande iznova šalju migrante na opasne rute od Torbuka u Libiji na Kretu. Gotovo 17.000 migranata stiglo je na taj grčki otok do početka prosinca ove godine, prema UN-ovoj agenciji za izbjeglice (UNHCR).

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

Vatikan ostao tvrd: Žene ne mogu biti svećenice i - točka!
PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

Obje zemlje imaju petokrake na zastavi: Što još znate o Gani, a što o Panami?
PREVRAT U GVINEJI BISAU

PREVRAT U GVINEJI BISAU

Je li predsjednik 'kokainske republike' sam orkestrirao vojni puč kako bi nastavio narkobiznis?

najpopularnije

Još vijesti