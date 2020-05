'Mi smo stvorili jednu dobru epidemiološku situaciju da možemo sve više aktivnosti otvarati da turizam i ovoga ljeta proradi koliko će to biti moguće, a s obzirom na situaciju', kaže potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je odgovorio i što očekuje od drugog vala epidemije, a odgovorio je i na pitanje o temeljnim ljudskim pravima i slobodama u vrijeme koronavirusa

'Mi se nadamo najboljem, radimo najbolje što znamo.', rekao je voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite te dodao kako su za povoljnu epidemiološku situaciju najzaslužniji građani.

Govoreći o temeljnim ljudskim pravima i slobodama u vrijeme koronavirusa, a s obzirom na brojna ograničenja za pojedince, ističe da su u dva navrata napravljene zakonske prilagodbe kako bi posao vodili tako da je sukladno zakonima i Ustavu.

'Jasno je da sloboda trpi, ali ako pogledate mjere koje smo poduzeli i ako uspoređujete s nekim drugim zemljama, možete vidjeti da u Hrvatskoj nikada nije bilo policijskog sata, nije bilo vojske na ulicama kao u nekim susjednim zemljama ili u nekim zapadnim demokracijama.', rekao je Božinović.

Dodao je kako je izdano oko 1,8 milijuna e-propusnica koje su bile važne za sprječavanje širenja virusa.

Božinović je rekao kako je malo manje zabrinut za drugi val nego na početku epidemije jer je 'najvažnije postignuće u ovoj fazi da imamo stanovništvo koje razumije o čemu se radi te da razumije kako se zaštiti'.

'Ako dođe do drugog vala, možda ne bi trebali pribjegavati nekim toliko restriktivnim mjerama kao na početku. Realno, najvažnija je osobna higijena te mjera fizičke distance. Mislim da u tom pretpostavljenom drugom valu moramo najviše inzistirati na održavanju fizičke distance, na nošenju maske na licu. Tu virus nema puno šanse za nekakav eksponencijalan rast. To je teorija, no u praksi to ne izgleda uvijek tako jednostavno', dodaje.

Božinović je istaknuo kako je i cijela situacija možda i prilika za restrukturiranje gospodarstva, primjerice u sekotru proizvodnje hrane. Ne misli da se situacija može toliko srozati "da ljudima bude upitna kila brašna".

'Ovo neće trajati vječno. Sigurno je da će biti ekonomskih problema, no mi ih i hoćemo i možemo rješavati. Želimo stvoriti dugoročniju sliku razvoja Hrvatske, ova Vlada ima potencijal i kapacitet za to. Na tom ćemo tragu i donositi odluke', poručio je Božinović.