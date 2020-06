Božinović: Bit će novih žarišta i njih ćemo ugasiti. Sad moramo biti strukturirani, sofisticirani i fokusirani

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izjavio je kako moramo naučiti živjeti s koronavirusom

'Sa mjerama popuštanja i s otvaranjem gospodarstva i turizma, to smo unaprijed najavljivali da je to rizik da bi se virus mogao početi širiti, to se događa i mi smo se za tu situaciju spremili", rekao je Božinović za N1 televiziju.

Ističe da kada se pojavi neko novo žarište da epidemiološka struka i lokalni stožeri reagiraju vrlo promtno i love kontakte i izoliraju ljude.