Božinović: 'Ako se svi drže temeljnih mjera, onda nam neće trebati nikakve nove'

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je situaciju s koronavirusom od kojeg je u proteklih 24 sata oboljelo rekordnih 208 ljudi

'Nema govora da bi se bilo što friziralo', komentirao je pojedine tvrdnje njemačkih i austrijskih medija da Hrvatska frizira podatke o zaraženima. 'Činjenica je da je Hrvatska jedna od rijetkih zemlja koja ima ovakve turističke rezultate, teško se mogu sjetiti države koja kao Hrvatska ima više od 20 do 25 posto stranih gostiju u udjelu stanovništva.

O Srbiji koja je Hrvatsku stavila na crvenu listu, ali i o Sloveniji, Njemačkoj i Austriji koje razmatraju napraviti isto to, Božinović je, gostujući u Dnevniku N1 , rekao kako svi prate epidemiološku situaciju.

'Naši epidemiolozi prate situaciju i kontakte, činjenica je da imamo jedno povećanje koje sigurno neće nestati preko noći, ali s mjerama koje su poduzete i koje će se vjerojatno još poduzimati siguran sma da ćemo dovesti situaciju do jeseni, do početka školske godine da bude prihvatljiva s epidemiološkog gledišta.'

Napravili smo sezonu koju drugi nisu, sutra je Velika Gospa, to je nekakav početak sezone nakon kojeg broj turista, i domaćih i stranih, počinje padati i mislim da možemo biti zadovoljni sezonom', rekao je Božinović.

'Epidemiolozi na to odgovore da smo sve zatvorili, vjerojatno ne bi bilo novooboljelih. Kada su se potvrdile informacije, ne samo od strane novooboljelih u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske, odmah smo išli s mjerama, ali one se provode i mijenjaju cijelo ovo razdoblje', odgovorio je Božinović.

Božinović se nada da će u suradnji i s medijima i građanima uspjeti da ključne poruke ponovno dođu do većine ljudi kako bi se čuvali u razdoblju koje je pred nama.

Na pitanje čekaju li nas nove mjere kaže:

'Mjere su više-manje poznate, međutim njihovo uvođenje ovisit će o epidemiološkoj situaciji, ne bih ništa najavljivao, najvažnije je da se svi drže temeljnih mjera, onda nam neće trebati nikakve nove mjere', rekao je Božinović.



O prijašnjoj izjavi premijera Plenkovića da su pobijedili koronavirus kaže da su ga sigurno pobijedili u prvoj dionici.

Pa smo ga pobijedili i u ovoj s obzirom na turističku sezonu kakvu nitko nije očekivao i nadam se da ćemo to napraviti i od jeseni kada će biti treće sučeljavanje s koronavirusom.'

Komentirao je i kritike bivšeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića oko reforme MUP-a.

'Ja sam imao jedan mandat, sada imam i drugi i to dovoljno govori o tome kome građani vjeruju i kome su dali povjerenje, ovo je sveobuhvatna reforma kakvu MUP nije imao, a to što se pojedini dijelovi reforme izvlače i napadaju dapače, govorio sam da ja komuniciram reformu javno da bi se svi uključlili pa i kritičari. Od primjedbi, manje ili više dobronamjernih, možemo svi skupa više toga izvući kao cilj, a cilj nam je da MUP bude funkcionalna organizacija primjerene 21. stoljeću i to ćemo postići.'