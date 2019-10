Bošnjaković o odšteti obitelji Vukasović: Vidjet ćemo, uvodite me u postupak u kojem nemam nikakvu funkciju

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković poručio je kako će promijeniti lošu percepciju građana o pravosuđu ubrzavanjem sudskih postupaka i promjenom niza zakona što će dovesti do boljih rezultata

"Radimo zapravo na poboljšanju uvjeta, radimo na digitalizaciji, promijenili smo cijeli niz zakona, mrežu sudova, to će zapravo dovesti do boljih rezultata, ali ne preko noći nego u jednom postupku. Pokazatelji jesu za pravosuđe bitno bolji, imamo prošle godine smanjenje neriješenih predmeta, ubrzali smo postupke, sve to zapravo daje podlogu da sutra budemo još bolji", kazao je Bošnjaković nakon užeg kabineta Vlade.

Ministar je rekao se loša percepcija građana na pravosuđe namjerava poboljšati brzim radom i dobrim odlukama - da nam se ne događa da neke granične, incidentne presude bace sjenu na sve dobro u pravosuđu.