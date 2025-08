Komes: Preko Googlea sam pronašao ubojicu svog oca

"25. kolovoza 1991. predsjednik Tuđman posjetio je Petrinju da vidi kakvo je stanje na terenu jer se tada već kuhalo i popio je kavu s našim sugrađanima među kojima je bio i moj otac. Tada se rukovao s njima i to je bio povod da dva tjedna kasnije bude mučki ubijen", ispričao je za RTL Danas Tomislav Komes.

Županijski sud u Sisku je u odsutnosti osudio Vidića na 20 godina zatvora. Međutim, Vidić nije bio dostupan hrvatskim vlastima pa je Tomislav krenuo u svoju potragu putem interneta.

"Taj slučaj je stajao tako. Ne znamo gdje se čovjek nalazi, ne znamo ništa o njemu. Tad kreće ta instinktivna potraga, nekakva potraga da nađete taj svoj duševni mir. U određenom trenutku locirali smo tu osobu. Kockice su se počele slagati", prisjetio se kako je doslovno preko Googlea pronašao Vidića.

"Tražilica je izbacila njegovo ime kao vlasnika mesnice u američkoj državi Ohio. Prvo sam pomislio - ne, to nije ta osoba, ali onda su se složile neke stvari. On je bio mesar iz Gavrilovića, radi kao mesar u Americi. To bi mogao biti taj", nastavio je.

Angažirala se hrvatska emigracija, a u slučaj se uključio i FBI koji je s Ministarstvom domovinske sigurnosti pokrenuo proces istrage Jugoslava Vidića u Americi.

Ubojica u američkom zatvoru

Petrinjska gradonačelnica istaknula je da je Petrinja nakon Vukovara imala najviše žrtava Domovinskog rata. "Nepojmljivo je da se ljudi koji su do jučer s vama sjedili, jeli, pili, bili kumovi pa i rodbina, prijatelji s kojima ste dijelili hranu, kuću, da su se na takve zvjerske načine iživljavali nad Hrvatima '91.", kazala je.

Vidić se trenutno nalazi u američkom zatvoru gdje služi zatvorsku kaznu od tri godine zbog laganja useljeničkom uredu.

"U trenutku kad se odlučio odseliti dao je lažne podatke", objasnio je Tomislav. Sad se čeka kraj 2026. godine da Vidić odsluži kaznu kako bi bio izručen Hrvatskoj gdje bi mu se trebalo ponoviti suđenje budući da je prvi put osuđen u odsutnosti. Zahtjev od hrvatskog pravosuđa je aktivan i Tomislav se nada kako neće biti nikakvih problema.

"Skepsa uvijek postoji. Sve ove godine gdje smo se bavili ubojstvom mog oca i traženjem Jugoslava Vidića uvijek je postojala skepsa. Ali, sve ove godine nisam si dopustio da me ponese euforija ni da me sruše stvari koje nisu išle po planu", zaključio je.