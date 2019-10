Bošnjaković otkrio: Sudac je primio ozbiljne prijetnje i tražio je zaštitu

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković očitovao se u 14 sati o slučaju silovanja u mjestu kod Zadra i najavljenog prosvjeda građana, nezadovoljnih odlukom suca istrage koji nije pritvorio petoricu punoljetnih osumnjičenika za silovanje 15-godišnjakinje

'Ocjenjivati je li sud pogriješio ili ne; to neću. Ako jest, postoji postupak za to. Državni odvjetnik je podnio žalbu, a vjerojatno i oni kojima su izrečene mjere opreza. Viđenje stvari suca je tako, ja nemam pravo ni gledati spis, no ono što je objavljeno zaista zvuči vrlo loše. Treba u svemu tome osigurati mir radi maloljetnice. Podaci koji se objavljuju su tajni i to šteti žrtvi. Treba pustiti sud da odradi svoj posao. Hoću li ići put Zadra? Vjerujem da neće biti potrebe za to', kazao je Bošnjaković.