Bošnjaković ispravio predsjednicu Grabar Kitarović: Pravosuđe mora suditi u okviru Ustava, zakona i propisa

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nije se u četvrtak složio s izjavom predsjednice Republike koja smatra da bi pravosuđe vezano za procesuiranje ratnih zločina u Vukovaru prije svega trebalo slušati narod, te je poručio da ono mora suditi u okviru Ustava, zakona i drugih propisa

"Mislim da bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod. Kao predsjednica ne smijem se miješati u rad pravosuđa, poštujem trodiobu vlasti u potpunosti, ali mislim da s punim pravom mogu reći i kritizirati da se sve događa presporo, prepolako i to ne samo u području kažnjavanja ratnih zločina. Vidjeli smo u posljednje vrijeme, nažalost, puno drugih afera u pravosuđu", kazala je Grabar-Kitarović u Vukovaru u povodu 28. obljetnice pogibije general bojnika Blage Zadre i bojnika Alfreda Hilla.

Bošnjaković je istaknuo i da su predmeti ratnih zločina u svakom slučaju teški i složeni i da bi sudionici isto htjeli da to ide brže.

"Međutim, teško je ponekad doći do dokaza, čak i do onih kojima treba suditi ne možemo doći jer su u drugim državama i to je teško", kazao je Bošnjaković.