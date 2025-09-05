ključna točka

KBC Osijek dobio novi sustav; onkološkim pacijentima smanjuje se rizik nuspojava

05.09.2025 u 14:57

U Kliničkom bolničkom centru Osijek svečano je preuzet novi dozimetrijski sustav za linearni akcelerator, vrijedan 143 tisuće eura, koji osigurava kontrolu, učinkovitost i sigurnost zračne terapije u liječenju onkoloških bolesnika

Dozimetrijski sustav predstavlja ključnu kontrolnu točku u liječenju onkoloških bolesnika jer omogućuje precizno mjerenje i praćenje doze zračenja, čime se osigurava učinkovitost terapije, smanjuje rizik od nuspojava i štiti zdravstveno osoblje.

“Uspostavom ovog sustava, u kombinaciji s tri nova linearna akceleratora, KBC Osijek dodatno proširuje svoje terapijske mogućnosti te se svrstava među tehnološki najopremljenije centre za radioterapiju u Hrvatskoj,” izjavio je ravnatelj KBC-a Osijek Krunoslav Šego i zahvalio Ministarstvu zdravstva na podršci i prepoznavanju važnosti tog projekta.

Stručnjaci Klinike za onkologiju pojašnjavaju da nova tehnologija omogućuje i provođenje stereotaksijske radioterapije, suvremene metode liječenja tumora pomoću visoko ciljane i dozirane terapije, koja zamjenjuje kirurške zahvate, čuva zdravo tkivo i omogućuje brži oporavak.

“Ovo je značajan iskorak za naše pacijente i timove koji ih liječe. Novi sustav donosi veću preciznost, manji broj terapija i bolje ishode liječenja,” istaknula je doktorica Josipa Flam koja radi na Klinici za onkologiju.

Podršku projektu dala je i ministrica zdravstva Irena Hrstić, naglasivši kako je ta investicija dio šireg strateškog ulaganja:

KBC Osijek danas pokazuje kako tehnologija, struka i posvećenost pacijentu idu ruku pod ruku. Novi sustav omogućuje sigurnije i učinkovitije liječenje te potvrđuje našu predanost modernizaciji javnog hrvatskog zdravstva.”

Nabava dozimetrijskog sustava dio je nacionalne onkološke investicije vrijedne više od 85 milijuna eura, financirane kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt uključuje opremanje šest bolnica linearnim akceleratorima i uspostavu Nacionalne onkološke mreže te Nacionalne baze onkoloških podataka.

