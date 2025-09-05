KBC Osijek dobio novi sustav; onkološkim pacijentima smanjuje se rizik nuspojava

Dozimetrijski sustav predstavlja ključnu kontrolnu točku u liječenju onkoloških bolesnika jer omogućuje precizno mjerenje i praćenje doze zračenja, čime se osigurava učinkovitost terapije, smanjuje rizik od nuspojava i štiti zdravstveno osoblje.

“Uspostavom ovog sustava, u kombinaciji s tri nova linearna akceleratora, KBC Osijek dodatno proširuje svoje terapijske mogućnosti te se svrstava među tehnološki najopremljenije centre za radioterapiju u Hrvatskoj,” izjavio je ravnatelj KBC-a Osijek Krunoslav Šego i zahvalio Ministarstvu zdravstva na podršci i prepoznavanju važnosti tog projekta.

Stručnjaci Klinike za onkologiju pojašnjavaju da nova tehnologija omogućuje i provođenje stereotaksijske radioterapije, suvremene metode liječenja tumora pomoću visoko ciljane i dozirane terapije, koja zamjenjuje kirurške zahvate, čuva zdravo tkivo i omogućuje brži oporavak.