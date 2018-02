Boris Blažeković: Od manekena s pedigreom do nesuđenoga konzula, i natrag

Zakomplicirala se situacija oko imenovanja generalnog konzula Hrvatske u New Yorku: premda je prošao gotovo kompletnu proceduru te se čekao potpis predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, s Pantovčaka je najavljeno da Boris Blažeković neće proći. U njegovoj Hrvatskoj narodnoj stranci (HNS) najavljuju da će ipak inzistirati na tom imenovanju. Tportal donosi detalje iz opširne biografije političara kojega se u osamdesetima gledalo na naslovnicama modnih časopisa, a posljednjih desetljeća u ozbiljnom spektru javnog života, nekad velikog prijatelja Vesne Pusić koji to više nije

Čovjek je to koji je prije više od tri desetljeća završio Centar za cestovni promet, a sredinom dvijetisućitih pohađao je Londonsku školu za odnose s javnošću. I to je to. Dojam je ipak da su osim nedostatka škole presudile druge činjenice - recimo, to da je Blažeković prije tek nešto više od godine dana predsjednika države u koju se trebao zaputiti nazvao 'prostakom, primitivcem, seksistom, ksenofobom, homofobom, lažljivcem, neznalicom ili ignorantom'. Ili da je vlastitoj predsjednici, od koje je očekivao agreman, napisao da je 'državnim kunama privatno išla u SAD, a kad ju se ulovilo s rukama do lakta u pekmezu, zloupotrebljavala je javnu televiziju i umakala se sve više'.

Dugačak je niz neobičnih statusa na Facebooku nesuđenog konzula u New Yorku, od onih iz doba kada je HDZ-ove i Mostove ministre optuživao da 'nabavljaju buniku' i da su 'amateri za koje je Kukuriku koalicija space shuttle', najbolja ikad. Andrej Plenković bio mu je 'lažov i huškač', a iz današnje perspektive posebno dirljivo izgleda njegovo srčano demantiranje spekulacija da Ivan Vrdoljak lobira unutar HNS-a za opciju preslagivanja unutar državne vlasti. Da bi se, samo nekoliko mjeseci kasnije, upravo Blažeković jednakim žarom bacio na preslagivanje i s Vrdoljakom preveo HNS 'preko bare'. Ono osobno nije uspio, barem zasad, ali kazat će da je 'zasad nemoguće nabrojati sve brojne pozitivne poteze i reforme Vlade'.

U stranku se učlanio još 1990. godine. Sam je kazao da je na prvim izborima glasao za HDZ, no potom je shvatio da je promašio i negdje iskopao broj telefona Savke Dabčević Kučar te zamolio da mu da koordinate sjedišta tada friškog HNS-a. Iz prethodnog života donio je uspješnu karijeru manekena i fotomodela, odnosno status 'muškarca od kojega ženama zastaje dah', kako su to mediji opisivali. Ratni skok iz mode u politiku Radio je za nekad uspješnu jugoslavensku tekstilnu industriju, ali i Pierrea Cardina, Versacea i Valentina. Pozirao je za muški Vogue i upoznao Claudiju Schiffer. 'Kada sam 1988. godine prestao s manekenstvom, bio sam u Milanu te nakon povratka u Hrvatsku osnovao manekensku agenciju Meduza. To je trajalo do 2000. godine, kad sam se počeo baviti politikom', kazat će Blažeković u jednom od novinskih intervjua. Spomenut će i da je razlog za ovakav nagli skok iz mode u politiku rat, čiji je i sam bio sudionik. I to kao dragovoljac. Početkom dvijetisućitih pod imenom Meduza otvorio je i restoran u Zagrebu, ali morao ga je zatvoriti zbog optužbi da ne plaća najam gradskih prostora te da ih je bez dozvole prenamijenio. Odbijao se iseliti i iz tadašnjeg restorana Kokot, za koji po vlastitom priznanju također nije plaćao najamninu pravdajući se nesređenim vlasničkim odnosima između države i Grada Zagreba. Gradski službenici, u doba kada je njegov HNS bio u ljubavi s Milanom Bandićem, postupali su vrlo dobrohotno i odgađali ovrhe, a on sam za sve probleme optužio je - novinare. Ponavljamo, u tom trenutku bio je glasnogovornik jedne političke stranke.

Uvijek brižljivo dotjeran i modno usklađen s predsjednicom Vesnom Pusić, od koje se nije odvajao sve do famoznog nedavnog preslagivanja, 2011. godine ulazi u Sabor i postaje član izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Ostat će zapamćen kao jedan od najrastrošnijih narodnih zastupnika: ubrzo se otkrilo da je njegovo izaslanstvo samo u 2012. godini nagomilalo 430 tisuća kuna putnih troškova za ukupno osamnaest putovanja, a godinu kasnije on sam više od 182 tisuće kuna. 'Radio sam svoj posao, a to zahtijeva određene troškove', pravdao se tada. U stranačkom životu nastavio je raditi na poziciji međunarodnog tajnika, a potom i u Političkoj akademiji HNS-a, instituciji koju će čak i njeni današnji članovi neslužbeno opisati kao 'ne posebno značajnu'. 'Na stranačkim sastancima i internim druženjima često se kao puno bitniji podatak ističe to da je Boris bratić pokojnog Marijana Hanžekovića: njegova majka i Hanžekovićev otac su brat i sestra', povjerio se tportalu jedan od viđenijih članova ove stranke. 'Intelektualac par excellence' Nema ih puno koji o Blažekoviću žele javno istupati, no jedan od njih je Klement Bašić, predsjednik dalmatinskog HNS-a i član predsjedništva stranke. On je vrlo otvoren: 'Boris je intelektualac par excellence, dolazi iz takve obitelji, govori brojne strane jezike i živio je u Londonu, Parizu i New Yorku, što je vjerojatno razlog za to što nije završio fakultet. Bio je izaslanik u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, prošao je cijeli svijet i dobro je upoznat s međunarodnim odnosima', kaže Bašić za tportal.