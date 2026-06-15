Borbe u Libanonu se smiruju nakon sporazuma SAD-a i Irana

Pakistan, ključni posrednik između Teherana i Washingtona, objavio je da je u ponedjeljak rano ujutro postignut sporazum kojim se poziva na "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon".

Deklaracija je donijela relativni mir južnom Libanonu čak i dok izraelske trupe ostaju stacionirane na teritoriju koji su okupirale u tromjesečnom ratu, prema libanonskim i stranim sigurnosnim izvorima.

Ipak, izvori su zabilježili nekoliko slučajeva nasilja, uključujući izraelski napad dronom na automobil u gradu Kfar Tebnit u kojem je ubijen vozač.