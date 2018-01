Blokirani nude rješenje: Ako se može otpisati dug velikim poduzetnicima, može i malima!

Prvi put u samostalnoj Hrvatskoj zaradili smo više nego što smo potrošili. Hoće li se suficit proračuna odraziti na standard građana? Kako porezno rasteretiti gospodarstvo? Zašto raste dug blokiranih građana? O tome su u emisiji 'Otvoreno' govorili Davor Huić iz udruge 'Lipa', Sarajko Baksa iz udruge 'Blokirani', Zdenko Adrović iz Hrvatske udruge banaka, HDZ-ov ministar Tomislav Ćorić i Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Sarajko Baksa rekao je da svi ti dobri pokazatelji rasta gospodarstva ne znače mnogo jer blokirani to ne osjećaju - a riječ je o milijun građana, kada se blokiranima pridruže članovi njihovih obitelji.

Marijana Ivanov rekla je da su blokirane osobe u najvećoj mjeri u situaciji koju je izazvala recesija. Kad je u pitanju suficit države, on se ostvaruje zato što je Hrvatska izašla iz recesije.

Bankari imaju slične podatke. Zdenko Adrović kazao je da je malo manje od 10.000 od ukupno 320.000 blokiranih dužno 63 posto ukupnog duga. To su uglavnom dugovi nastali iz raznih poslovnih odnosa i ovrhe koje na sudovima traju godinama, potvrdio je Adrović.

'Mi smo se godinama ponašali iracionalno, kao pijani milijarderi, trošili puno više, stvarali rashode koji nisu bili potrebni, kupovali političke bodove glasača i to radimo i dalje, a to su manje-više radile sve vlade', upozorila je Ivanov, a kao primjer navela je prava branitelja i drugih primatelja raznih socijalnih transfera, javne rashode države koji potiču neaktivnost i smanjuju kontingent radne snage.

Upitan kako takve ljude vratiti na tržište rada, Tomislav Ćorić je rekao da, primjerice, Zakon o braniteljima upravo to omogućuje umirovljenim braniteljima. 'Ideja jest, s obzirom na demografske trendove, da se svi oni koji se žele vratiti to i učine. Ali gospodarstvo im to treba i omogućiti - potreba za tom radnom snagom treba iz godine u godinu rasti. Na tome radimo i na tome ćemo inzistirati', rekao je Ćorić.

Profesorica Ivanov očekuje da će se iduće godine stvoriti uvjeti za smanjenje stope PDV-a za jedan postotni poen. 'I taj PDV treba snižavati sada, jer smo u godinama ekspanzije, kako bi ga mogli ponovno povećati kad dođemo u godine recesije', napomenula je Ivanov.

Davor Huić podsjetio je da je PDV dvaput povećavan u doba krize, te on smatra da će do kraja mandata ove Vlade doći trenutak za smanjenje stope PDV-a. To je, uostalom, bilo i jedno od predizbornih obećanja ove Vlade, što je priznao i ministar Ćorić.

'Učinit ćemo sve da do kraja mandata definitivno smanjimo stopu PDV-a za jedan postotni bod, a ukoliko bude moguće, i za dva. To će ovisiti prije svega o setu naših mjera za porezno rasterećenje u narednom razdoblju, a naravno i o ekonomskoj aktivnosti u Hrvatskoj. Nadamo se da ćemo nastaviti ovim smjerom, učinit ćemo sve da to bude tako i da ispunimo obećanje koje smo, na kraju krajeva, i komunicirali', najavio je Ćorić.

