Blagoslovom žita počela ovogodišnja 'Dužijanca' bačkih Hrvata

I.H./Hina

26.04.2026 u 16:29

S otvaranja Hrvatskog doma u Subotici
S otvaranja Hrvatskog doma u Subotici Izvor: Pixsell / Autor: Dubravka Petric/PIXSELL
Tradicijskim blagoslovom mladoga žita u selu Đurđinu, na blagdan Markovo, počele su u nedjelju žetvene svečanosti bunjevačkih Hrvata na sjeveru Bačke „Dužijanca“, u kojima svake godine sudjeluje na stotine ljudi, a prati više tisuća građana Subotice, uglavnom mjesnih Hrvata

Uz molitvu da njive, vinogradi i voćnjaci donesu obilan rod na korist ljudi, blagoslov je polju mladoga žita udijelio predsjednik Udruge bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“, subotički svećenik Andrija Anišić. Blagoslov mladoga žita na blagdan Markovo prva je manifestacija stoljetnih žetvenih svečanosti bunjevačkih Hrvata koje oni zovu „Dužijanca“.

Niz je to ljetnih pučko-vjerskih manifestacija kojima se oni zahvaljuju Bogu na plodovima zemlje.

Počinju u travnju i završavaju se u kolovozu svečanim mimohodom sudionika u narodnim nošnjama kroz središte Subotice, tijekom kojega se gradonačelniku predaje kruh od žita.

Žetvene svečanosti jedan su od najprepoznatljivijih simbola bunjevačkih Hrvata, oko kojih se okupljaju na tisuće pripadnika te zajednice. Vjerske obrede i manifestacije, od kojih neke imaju visoku etnografsku vrijednost, organizira Udruga bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“.

Ovaj će tradicijski običaj početkom svibnja biti predstavljen u sjedištu EU-a u Bruxellesu, pod pokroviteljstvom hrvatskog eurozastupnika Davora Ive Stiera.

pucnjava u hotelu

raste nezadovoljstvo

pratimo uživo

