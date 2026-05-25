Bivši ukrajinski ministar: 'San Rusa je imati utjecaj u Beogradu i Zagrebu'

Bivši ukrajinski ministar obrane tvrdi da se situacija na terenu, a i u diplomaciji promijenila u njihovu korist. Dodaje i da se promijenio način ratovanja, poglavito stoga jer je Rusija izgubila više od milijun vojnika, a nove trupe nisu obučene za ratovanje

Siva zona Dodao je da su Rusi izgubili više od milijun vojnika te da ne stignu obučavati nove postrojbe. Istaknuo je da se rat u Ukrajini danas uvelike razlikuje od svog početka, kojeg su obilježili masovni zračni i tenkovski napadi. "Danas kontaktna linija izgleda kao pojas širine od 20 do 50 kilometara. To zovemo siva zona ili zona smrti. U toj zoni nitko ne može preživjeti. Ne možete marširati s pješaštvom kao na paradi niti koristiti kolone tenkova kao u veljači 2022., jer izviđački dronovi lete s obje strane. Ako vide metu, označe je. Nakon toga dolaze udarni ili kamikaza dronovi i pogađaju cilj", rekao je Reznikov. Sumnja da dio dronova stiže iz Bjelorusije, jer je tamo primijećena aktivnost slična onoj prije početka ruske invazije. "Zatražio sam telefonski razgovor i dobio ga. Razgovarali smo, ukrajinski ministar obrane i bjeloruski general, i dao mi je časnu riječ časnika da nitko neće ući u Ukrajinu s njihove strane. Nažalost, znamo kako je završilo. Zato je potpuno razumljivo da predsjednik Zelenski, dobivajući nove informacije od naših obavještajnih službi, šalje poruku i Bjelorusiji : 'Znamo što radite.' Novi tip elektroničkog ratovanja na bojištu čini bojište potpuno transparentnim. Ne možete skriti logističke pripreme na udaljenosti od 100 ili 150 kilometara. Sve će se vidjeti. Osim toga, koristimo satelitske snimke naših partnera, uključujući komercijalne satelite. Dobivamo informacije i u svakom trenutku možemo vidjeti sve", rekao je.

Ruski san Dodao je da je Bjelorusija ionako ruska produžena ruka, ali razlog za to je jasan. "San Rusa, odnosno čelnika Kremlja, jest obnoviti Sovjetski Savez i Rusko Carstvo. To ne znači samo teritorije Bjelorusije, Ukrajine ili baltičkih zemalja. To znači obnoviti Berlinski zid i imati utjecaj u Beogradu, Zagrebu i posvuda. To je njihov san", upozorio je Reznikov. Istaknuo je da je Ukrajina promijenila, ne samo taktiku, već i tijek rata. Podsjetio je da su prije četiri godine svi mislili da će ih ruske postrojbe pregaziti za tri dana, a rat traje već četiri godine. "Kao narod i kao država još postojimo. Danas smo rat prenijeli na ruski teritorij, odnosno teritorij neprijatelja. Imamo kapacitete za srednje i duboke udare. Možemo pogoditi ciljeve na udaljenosti do 2000 kilometara. Uništavat ćemo ruske naftne i plinske objekte, jer je to 'državna benzinska postaja'; izvor njihove moći. Prodaju plin i naftu, dobivaju novac i ponovno financiraju rat. Mi ćemo ih zaustaviti", ustvrdio je.