Bivši ukrajinski ministar: 'San Rusa je imati utjecaj u Beogradu i Zagrebu'

Bivši ukrajinski ministar obrane tvrdi da se situacija na terenu, a i u diplomaciji promijenila u njihovu korist. Dodaje i da se promijenio način ratovanja, poglavito stoga jer je Rusija izgubila više od milijun vojnika, a nove trupe nisu obučene za ratovanje
Rusija je krajem prošlog tjedna izvela niz raketnih napada na Kijev. Štoviše, njihovo ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je strane državljane i diplomate da odmah napuste grad jer su započeli sustavne napade na ukrajinsku vojnu industriju.
Prilikom jednog od napada koristili su i zloglasni Orešnik, hipersonični projektila koji je sposoban nositi i nuklearne bojeve glave. Riječ je o odmazdi zbog ukrajinskog napada na studentski dom u Starobilsku, na okupiranom teritoriju, u kojem je poginulo najmanje 18 osoba.
"Rekao bih da bi Rusija mogla provesti takvu ideju da ima sposobnosti. Ali, iskreno, nema ih. Pokušat ću vam objasniti. U veljači 2022., kada su počeli s ovom invazijom punog opsega, imali su u svojim oružanim snagama takozvani profesionalni korpus. Imali su vojnike koji su služili najmanje 15 godina ili više. Danas, nakon više od četiri godine ove borbe, oni su izgubili mnogo toga. Ne samo kvalitetu nego i brojnost. Izgubili su svoj profesionalni korpus", rekao je za RTL Danas bivši ukrajinski ministar obrane Oleksi Reznikov.
Siva zona
Dodao je da su Rusi izgubili više od milijun vojnika te da ne stignu obučavati nove postrojbe. Istaknuo je da se rat u Ukrajini danas uvelike razlikuje od svog početka, kojeg su obilježili masovni zračni i tenkovski napadi.
"Danas kontaktna linija izgleda kao pojas širine od 20 do 50 kilometara. To zovemo siva zona ili zona smrti. U toj zoni nitko ne može preživjeti. Ne možete marširati s pješaštvom kao na paradi niti koristiti kolone tenkova kao u veljači 2022., jer izviđački dronovi lete s obje strane. Ako vide metu, označe je. Nakon toga dolaze udarni ili kamikaza dronovi i pogađaju cilj", rekao je Reznikov.
Sumnja da dio dronova stiže iz Bjelorusije, jer je tamo primijećena aktivnost slična onoj prije početka ruske invazije.
"Zatražio sam telefonski razgovor i dobio ga. Razgovarali smo, ukrajinski ministar obrane i bjeloruski general, i dao mi je časnu riječ časnika da nitko neće ući u Ukrajinu s njihove strane. Nažalost, znamo kako je završilo. Zato je potpuno razumljivo da predsjednik Zelenski, dobivajući nove informacije od naših obavještajnih službi, šalje poruku i Bjelorusiji : 'Znamo što radite.' Novi tip elektroničkog ratovanja na bojištu čini bojište potpuno transparentnim. Ne možete skriti logističke pripreme na udaljenosti od 100 ili 150 kilometara. Sve će se vidjeti. Osim toga, koristimo satelitske snimke naših partnera, uključujući komercijalne satelite. Dobivamo informacije i u svakom trenutku možemo vidjeti sve", rekao je.
Ruski san
Dodao je da je Bjelorusija ionako ruska produžena ruka, ali razlog za to je jasan. "San Rusa, odnosno čelnika Kremlja, jest obnoviti Sovjetski Savez i Rusko Carstvo. To ne znači samo teritorije Bjelorusije, Ukrajine ili baltičkih zemalja. To znači obnoviti Berlinski zid i imati utjecaj u Beogradu, Zagrebu i posvuda. To je njihov san", upozorio je Reznikov.
Istaknuo je da je Ukrajina promijenila, ne samo taktiku, već i tijek rata. Podsjetio je da su prije četiri godine svi mislili da će ih ruske postrojbe pregaziti za tri dana, a rat traje već četiri godine.
"Kao narod i kao država još postojimo. Danas smo rat prenijeli na ruski teritorij, odnosno teritorij neprijatelja. Imamo kapacitete za srednje i duboke udare. Možemo pogoditi ciljeve na udaljenosti do 2000 kilometara. Uništavat ćemo ruske naftne i plinske objekte, jer je to 'državna benzinska postaja'; izvor njihove moći. Prodaju plin i naftu, dobivaju novac i ponovno financiraju rat. Mi ćemo ih zaustaviti", ustvrdio je.
Što je s mirovnim pregovorima?
Dugo se spominju i mirovni pregovori. Američki predsjednik Donald Trump je poručio kako će "zaustaviti i ovaj rat". No, od toga se ništa nije dogodilo.
"Tijekom poznatog sastanka u Ovalnom uredu u veljači rekao je našem predsjedniku: 'Volodimire, ja nisam ni na jednoj strani. Ja sam broker, posrednik.' Mislim da zaista pokušava uspostaviti pregovarački proces u ulozi medijatora. Zato se sastaje s čelnikom Kremlja u Anchorageu na Aljasci i nekoliko puta se sastao s predsjednikom Zelenskim. To je njegov stil pregovaranja iz poslovnog svijeta New Yorka. On je vrlo poznat biznismen i to je tradicionalni njujorški stil pregovora", ocijenio je Reznikov.
No, pita se je li SAD članica NATO-a u punom smislu. Naravno, takve sumnje idu na mlin Vladimiru Putinu. No, on je tražio od Trumpa da nazove Zelenskog i obveže ga da neće napadati za vrijeme vojne parade 9. svibnja.
"To znači da su Moskva i Rusija postale dostupne. Dakle, možemo pogoditi sve ciljeve ondje. Oni imaju problem. Imaju velik teritorij, pa kapaciteti ruskih sustava protuzračne obrane neće zaustaviti ukrajinske dronove i rakete. Dakle, ovo je novi rat, nova faza rata. Danas vidimo državnog tajnika, gospodina Rubija, koji kaže da vidi napredak. Prije smo slušali da Ukrajina ne može pobijediti u ovom ratu. To je napredak. Dakle, ako nitko ne može pobijediti, to znači da ni Rusija ne može pobijediti. Sljedeća faza je pregovarački stol, neka vrsta mirovnog sporazuma – ili ćemo mi pobijediti u ovom ratu", zaključio je Reznikov.