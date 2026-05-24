VIDEO Rusi lansirali razoran projektil Orešnik, oglasio se Zelenski

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je raketa upotrijebljena kao odgovor na ukrajinske „terorističke napade” na ruske civilne ciljeve, prenijela je novinska agencija Interfax. Ukrajinske vlasti objavile su da je raketa pogodila veliki grad Bilu Cerkvu u Kijevskoj oblasti.

Moskva je raketu Orešnik, što na ruskom znači „ljeska”, razmjestila i u Bjelorusiji. Raketa može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. Njezina iznimno velika brzina do 12.000 kilometara na sat , uz domet do 5000 kilometara, čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent.

Zelenski je napad Orešnikom opisao kao „uistinu neodgovoran”. „Važno je da ovo ne prođe bez posljedica za Rusiju”, rekao je. Nije iznio pojedinosti o šteti u Biloj Cerkvi.

Bilo je to, prema njegovim riječima, treće korištenje tog oružja u ruskom ratu protiv Ukrajine. Prvi je put upotrijebljeno bez bojnih glava u Dnjipru u jugoistočnoj Ukrajini u studenom 2024. godine, a drugi put u siječnju ove godine u zapadnoj Ukrajini.

Zelenski je prethodne večeri, pozivajući se na informacije zapadnih obavještajnih službi, upozorio na mogući novi napad Orešnikom. U Kijevu i okolici rano ujutro čuo se niz eksplozija, u kojima su poginule četiri osobe, a ozlijeđeno više od 60, a ruska strana je navodno ispalila 90 raketa i oko 600 dronova.