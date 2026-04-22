Bivši Sanaderov ministar održao promociju: Evo tko je sve došao na predstavljanje knjige Miomira Žužula

Bivši veleposlanik u SAD-u i ministar u Sanadrovoj vladi Miomir Žužul predstavio je u Zagrebu knjigu ‘Dayton: Diplomacija – druga strana rata’, u kojoj iz prve ruke opisuje pregovore i ulogu hrvatske diplomacije u završnici rata te otvara pitanja o dugoročnim posljedicama mirovnog sporazuma

Što je prethodilo daytonskim pregovorima i kako se stvarala hrvatska diplomatska mreža koja je odigrala važnu ulogu u stvaranju jednog od najuspješnijih mirovnih rješenja u suvremenoj povijesti, opisano je u knjizi Dayton: Diplomacija – druga strana rata Miomira Žužula koja je predstavljena javnosti u srijedu, 22. travnja, u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u organizaciji izdavača – Školske knjige, priopćili su iz te izdavačke kuće. O tome su govorili predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (s pomoću videosnimke), ministar vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske dr. sc. Gordan Grlić Radman, bivši veleposlanik u BiH dipl. ing. Darinko Bago i glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić. Ulomke iz knjige Dayton: Diplomacija – druga strana rata interpretirao je glumac prof. dr. art. Joško Ševo. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su tenor Luka Gudelj i gitarist prof. Petar Čulić.

Mostovi u dušama ljudi Predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul izjavio je da je dužnost vodeće hrvatske izdavačke kuće objavljivati ono što je znanstveno utemeljeno pazeći pritom da se činjenice ne pretvore u ideologiju ni u bilo kakav oblik teorijskog ili publicističkog nasilja. „Profesionalni kriteriji Školske knjiga visoki su i upravo smo po tome prepoznati kako u Hrvatskoj tako i među međunarodnim partnerima koji nas doživljavaju kao važnu nacionalnu instituciju”, napomenuo je. „U mnogim razdobljima naše povijesti nije se moglo slobodno govoriti o nacionalnim temama. Stoga nam je važna svaka knjiga koja širi istinu. Miomir Žužul svjedok je povijesti i smatrao sam svojom obvezom potaknuti ga na pisanje ove knjige. Povjesničarima je osobito potrebna istina – ne politička interpretacija, nego dokumentarno svjedočanstvo na kojemu se može učiti. Riječ je o važnim dionicama hrvatske povijesti koje ne smijemo zanemariti. Moramo graditi mostove u dušama ljudi. Kao što je napisao Mak Dizdar: 'Valja nama preko rijeke'”, istaknuo je Ante Žužul.

Politički instinkt i diplomatski šarm Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je ključnu ulogu Miomira Žužula u uzlaznoj putanji njezine političke karijere te izrazila nadu da će u budućnosti zajedno objaviti knjigu o hrvatskoj vanjskoj politici. Formirajući se u njegovu političkom i diplomatskom krugu, uočila je urođeni politički instinkt i diplomatski šarm dr. sc. Miomira Žužula. „Kad su hrvatski interesi bili u pitanju, nije se libio povući nekoga ne samo za rukav nego i za kosu. U pregovorima koji su prethodili Daytonskom sporazumu Miomir se doimao kao čovjek neopterećen političkim funkcijama i pozicijama, iznimno kreativan socijalni psiholog te osoba koja je znala u nemogućoj situaciji pronaći put kojim se moglo krenuti naprijed. Te su njegove osobine bile iznimno vrijedne u vrijeme kad su hrvatski odnosi s SAD-om bili pomalo zategnuti. Miomir i njegov tim neumorno su radili na očuvanju i osnaživanju odnosa s SAD-om što je bilo iznimno važno ne samo za budućnost Hrvatske nego i za budućnost mirovnog procesa u državama na jugoistoku Europe”, izjavila je Kolinda Grabar-Kitarović te naglasila da autor knjige svojim znanjem i iskustvom i u budućnosti može pridonijeti stabilizaciji i trajnom miru na području šire regije.

Pozicioniranje Hrvatske na međunarodnoj sceni Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je da su „početci hrvatske diplomacije bili obilježeni iznimno hrabrim i jasno usmjerenim vodstvom prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je imao viziju ostvarivanja međunarodno priznate i suverene Hrvatske. U tim ključnim trenutcima i teškim okolnostima zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu suradnja s kolegama poput Miomira Žužula bila je ključna za pozicioniranje Hrvatske na međunarodnoj sceni”. Prema riječima Grlića Radmana Daytonski sporazum ostaje trajni podsjetnik na snagu hrvatske diplomacije u postizanju mira i stabilnosti u skladu s nacionalnim strateškim interesima, a njegova su načela, unatoč izazovima i različitim političkim pristupima, i danas temelj ustavnog poretka Bosne i Hercegovine kao države triju ravnopravnih konstitutivnih naroda. Bivši hrvatski veleposlanik u BiH Darinko Bago ustvrdio je da Miomir Žužul u ovoj knjizi stvara široku sliku o događajima u Daytonu i čitateljima dočarava svu složenost i dinamiku cjelokupnoga pregovaračkog procesa vezanog za raspad bivše Jugoslavije.

Knjiga za sve građane Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šire regije „Knjiga objašnjava kako je nastala današnja Bosna i Hercegovina — iz perspektive čovjeka koji je bio dio tog procesa. Za njega Dayton nije samo sporazum, Dayton je sustav u kojemu i danas živimo. Zbog jednostavnog, ali istodobno i jasnog stila, knjiga je pisana za građane Hrvatske, Bosne i Hercegovine te šire regije koji žele razumjeti zašto država Bosna i Hercegovina izgleda ovako kako izgleda. Namijenjena je i novinarima, analitičarima, studentima politologije, prava, povijesti i međunarodnih odnosa”, izjavio je Darinko Bago. U svojem je govoru istaknuo mnoga pitanja koja otvara ova zanimljiva knjiga. Je li Dayton zaustavio rat ili zamrznuo sukob? Što se doista događalo iza zatvorenih vrata pregovora? Tko je najbolje razumio što će Dayton proizvesti? Je li Bosna i Hercegovina danas talac sporazuma koji ju je spasio? Može li Bosna i Hercegovina politički preživjeti bez novog dogovora? Za glavnu urednicu Školske knjige Miroslavu Vučić knjiga Dayton: Diplomacija – druga strana rata uzbudljivo je svjedočanstvo diplomata Miomira Žužula o vremenu kad smo gotovo bez daha sjedili u skloništima i podrumima obiteljskih kuća i čekali vijesti s hrvatskih bojišnica i iz svjetskih središta moći koja nisu željela slobodnu Hrvatsku. Tko su nam partneri, a tko zakleti neistomišljenici? „Te su vijesti bile šture i brze poput udarca u srce. Što radi hrvatska diplomacija, kako se snalazi u zamršenim i meni posve nejasnim odnosima, tko su nam partneri, a tko zakleti neistomišljenici – pitanja su koja su me tijekom Domovinskog rata ostavljala budnom duboko u noć. Čitati i uređivati knjigu Dayton: Diplomacija – druga strana rata povlastica je kojom sam upotpunila svoja sjećanja na dane borbe i na bojišnici i u diplomaciji koji su Hrvatsku učinili željenom u Europskoj uniji – neprocjenjivo iskustvo. Ova knjiga dr. sc. Miomira Žužula, pionira diplomatske službe u Hrvatskoj, nije namijenjena samo političarima i povjesničarima, namijenjena je svima koji misle i grade Hrvatsku”, napomenula je urednica knjige Miroslava Vučić. Autor knjige Miomir Žužul izjavio je da ga svaki povratak u Hrvatsku ispunjava ponosom kada vidi gdje se naša država danas nalazi u Europi i svijetu, osobito kada se prisjeti skromnih i nimalo lakih početaka, u vremenu kada nas mnogi nisu prepoznavali ni prihvaćali. Uvijek postoji prostor za napredak, no činjenica da danas slobodno putujemo Europom bez putovnice kao građani neovisne Hrvatske nekoć je bila tek daleka težnja, podsjetio je.