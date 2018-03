Biskup Košić: Naše vodstvo objeručke prihvaća zlo suvremenog totalitarizma

Kontroverzni sisački biskup Vlado Košić u uskrsnoj čestitci kritizirao je vodstvo hrvatske države optuživši ga za popuštanje zlima modernog totalitarizma.

'Mi možemo i moramo tome reći: Ne! Da bismo to bili spremni, potrebno je da dopustimo Kristu uskrsnulome da on vlada našim srcima, da on svojom pobjedom i nas povede u borbu protiv zla i smrti, te s njime nadvladamo i postignemo pobjedu života, istine, ljubavi i mira', poručio je Košić u uskrsnoj čestitci.