MENTALNO ZDRAVLJE

Biloglav upozorio na zabrinjavajući trend: 'Problem ne možemo ostaviti samo dječjim psihijatrima'

I.H./Hina

18.06.2026 u 14:21

Igor Peternel i Damir Biloglav.
Igor Peternel i Damir Biloglav. Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Saborski zastupnik stranke Domino Damir Biloglav upozorio je u četvrtak na porast broja djece koja traže pomoć dječjih psihijatara te pozvao društvo da se aktivnije uključi u rješavanje problema mentalnog zdravlja mladih

Na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru Biloglav je rekao da se u ordinacijama dječjih psihijatara pojavljuju sve mlađa djeca te da su poremećaji koji su ranije bili rijetki danas sve učestaliji.

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„Ovih dana smo imali priliku čuti da je u jako velikom porastu broj djece koja se obraćaju dječjim psihijatrima, da u ordinacijama psihijatara imate sve mlađu i mlađu djecu i da se javlja patologija koja je ranije bila vrlo, vrlo rijetka, a sada je sve učestalija”, kazao je.

Kao moguće uzroke naveo je utjecaj društvenih mreža i posljedice epidemioloških mjera tijekom pandemije koronavirusa te poručio da bi se društvo trebalo zapitati kakvu generaciju odgaja i što se može očekivati u budućnosti ako se problemi ne počnu rješavati dok su djeca još u formativnoj dobi.

„To je problem koji ne možemo ostaviti samo dječjim psihijatrima jer se oni bave posljedicama”, poručio je Biloglav.

Čabaj: Koristiti dronove za nadzor mora

Njegov stranački kolega Krešimir Čabaj osvrnuo se na ovotjednu saborsku raspravu o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, koji je ocijenio pozitivnim, ali je upozorio na slabo korištenje dronova za nadzor mora.

Kako je kazao, Hrvatska je tijekom 2018. i 2019. kupila od Izraela šest dronova i lansirnu rampu  u vrijednosti oko 5 milijuna eura i da su ti dronovi u šest godina ostvarili tek oko 260 do 270 letova.

"Ako već imamo tehnologiju, onda je trebamo i koristiti", poručio je.

Peternel: Rezolucija DP-a je za sada popis želja 

Igor Peternel (Domino) najavio je pak za sljedeću srijedu okrugli stol u Saboru o nastavi povijesti u hrvatskim školama i je li potrebna reforma nastave tog predmeta.

Govoreći o rezoluciji Domovinskog pokreta (DP) o Bosni i Hercegovini, Peternel je kazao je je Domino spreman uvijek razgovarati i podržati ono što je dobro za Hrvate u BiH, ali tek kada bude službeno, odnosno kada uđe u saborsku proceduru.

„To je za sada popis njihovih želja koji služi eventualnom podizanju rejtinga” kazao je. Naglasio je da se za Hrvate u BiH treba zalagati načelno i politički, koliko god se to može te prestati time manipulirati.

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