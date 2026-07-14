Alarmantni podaci iz Zagreba: Svako peto dijete ima psihičke tegobe, pomoć ne dobivaju svi

Podaci pokazuju da se teškoće mentalnog zdravlja često javljaju već u ranoj dobi te mogu imati dugoročne posljedice ako se ne prepoznaju i ne liječe na vrijeme . Procjenjuje se da oko 20 posto djece ima psihičke tegobe, dok odgovarajući tretman prima tek približno petina njih.

Izvješće je izradila Gradska uprava temeljem zaključka Gradske skupštine koji je inicirala skupina gradskih zastupnika iz različitih političkih stranaka.

Postojeći sustav obuhvaća 70 posto djece i mladih

Analiza hospitalizacija pokazala je da su kod mladih u dobi od 15 do 19 godina najčešći razlog bolničkog liječenja emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu, dok se u skupini od 20 do 29 godina među češćim dijagnozama nalaze akutni psihotični poremećaji i shizofrenija.

Procjena je da postojeći sustav obuhvaća oko 70 posto djece i mladih kojima je potrebna podrška, dok za preostalih 30 posto treba razviti dodatne oblike savjetodavne i psihosocijalne pomoći.

Prema izvješću, za savjetodavne usluge u sustavu socijalne skrbi, unatrag pet godina sredstava su povećana za 233 posto, s 300.000 na milijun eura. Ulaganja u programe mentalnog zdravlja porasla su za 539 posto, s 264.000 eura u 2021. na gotovo 1,69 milijuna eura u 2026.

Kao primjer dobre prakse iz Grada navode Centar Luka Ritz u kojem je od 2021. do 2025. broj korisnika i broj zaposlenih udvostručen, a broj pruženih usluga povećan za 45 posto. Proračunska sredstva za rad Savjetovališta povećana su za 100 posto, čime je omogućeno značajno proširenje kapaciteta i kontinuitet pružanja usluga.

Sličan trend bilježi i Centar za zdravlje mladih, kod kojeg je od 2021. do 2025. broj korisnika povećan za 35 posto, dok je broj pruženih usluga porastao za 376 posto, a financijska sredstva su povećana za 80 posto. Unatoč tome, analiza je pokazala da i dalje postoji manjak lako dostupne i pravodobne savjetodavne podrške u zajednici.

Što sve nude institucije?

U izvješću su pobrojane institucije i usluge koje pružaju djeci i mladima u Zagrebu te projekti koje su pokrenuli. Centar za pružanje usluga u zajednici 'Savjetovalište Luka Ritz' sa UNICEF-om je 2024. pokrenuo projekt prevencije vršnjačkog nasilja u kojeg je uključeno 26 škola.

Savjetovalište za žene i djecu žrtve nasilja Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja 'Duga – Zagreb' osigurava individualnu savjetodavnu podršku mladima koji su žrtve nasilja u obitelji. Dom zdravlja Zagreb - Istok - Centar za zdravlje mladih omogućuje pristup uslugama bez uputnice. Lani je podršku koristilo njih 1.629 kroz ukupno 8.574 usluga.

U Domu zdravlja Zagreb - Zapad - Centru za mentalno zdravlje u zajednici, usluge su namijenjene cjelokupnoj populaciji, a lani je temeljem uputnica na teret HZZO-a, pruženo 1.819 usluga za 1.047 pacijenata. Lani je broj korisnika porastao za gotovo 60 posto u odnosu na 2022., a broj pruženih usluga povećan je za oko 34 posto.

U DZ Zagreb - Centar – usluge su namijenjene cjelokupnoj populaciji, na četiri lokacije djeluje šest psihijatrijskih ambulanti. Za psihološko savjetovanje dolazi se bez uputnice.

I Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' pruža usluge cjelokupnoj populaciji, usluge nadležne službe dostupne su bez uputnice na više lokacija. Lani su pružili gotovo 77.000 usluga te su osigurali i tim stručnjaka za mentalno zdravlje u Savjetovalištu za studente koje djeluje u prostoru Sveučilišta, na Kajzerici.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba lani je obradila 5.688 pacijenata te pružila 8.925 usluga.

Hitna ambulanta koja radi 24 sata

U Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež posebnu važnost ima hitna ambulanta koja radi 24 sata dnevno. Grad dodatno ulaže u obnovu i unaprjeđenje infrastrukture te bolnice čime će se povećati kapaciteti.

U okviru Klinike za psihijatriju Vrapče djeluje i Dnevna bolnica za mlade oboljele od anksioznih poremećaja. Broj hospitaliziranih pacijenata u 2022. i 2025. ostao je na približno istoj razini, oko 6.850.

Grad je uspostavio jedinstveni web portal 'Mentalno zdravlje Grada Zagreba', koji na jednom mjestu objedinjuje informacije o programima, uslugama i oblicima podrške u području mentalnog zdravlja.