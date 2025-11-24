Bijes u Kini: Japan je prešao crvenu liniju koja se nije smjela dirati

Japan je 'prešao crvenu liniju' komentarima o mogućoj vojnoj intervenciji na Tajvanu, poručio je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi. U Pekingu su poruke japanske premijerke ocijenili nepromišljenima, šokantnima i opasnima po regionalnu stabilnost
Kineski šef diplomacije oštro je reagirao na izjave nove japanske premijerke Sanae Takaichi. Wang Yi odgovorio je na njezine komentare u kojima je naznačila da bi potencijalna kineska pomorska blokada Tajvana ili slična akcija mogla predstavljati 'razlog' za japanski vojni odgovor. Wang je takvu retoriku nazvao grubim zadiranjem u kineski suverenitet, piše Euronews.
'Šokantno je da su sadašnji japanski čelnici javno poslali pogrešan signal o pokušaju vojne intervencije u tajvanskom pitanju, rekli stvari koje nisu smjeli reći i prešli crvenu liniju koja se nije smjela dirati', poručio je Wang u pisanoj izjavi.
Naglasio je da Kina mora 'odlučno odgovoriti' na te poruke te dodao kako sve države imaju odgovornost 'spriječiti ponovno pojavljivanje japanskog militarizma'.
Podignute ionako visoke tenzije
Komentari Takaichi zaoštrili su odnose između dviju zemalja, ionako napete posljednjih tjedana. Peking je u petak poslao službeno pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu, u kojem premijerkin istup opisuje kao 'teško kršenje međunarodnog prava' i diplomatskih normi.
U istom je tonu nastavio i kineski veleposlanik pri UN-u Fu Cong: 'Ako se Japan usudi pokušati oružanu intervenciju u situaciji preko tjesnaca, to bi bio čin agresije.'
Dodao je da će 'Kina odlučno iskoristiti svoje pravo na samoobranu prema Povelji UN-a i međunarodnom pravu te čvrsto braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet'.
Kina i dalje smatra Tajvan svojim teritorijem
Peking i dalje smatra da je samoupravni Tajvan, koji je nekoć bio japanska kolonija, dio kineskog teritorija i ne isključuje mogućnost upotrebe sile za njegovo pripajanje. Snažno se protivi bilo kakvom upletanju drugih država, posebno SAD-a, glavnog opskrbljivača tajvanske vojske, ali i američkih saveznika u regiji, uključujući Japan i Filipine.
Stav japanske premijerke o Tajvanu znatno je oštriji od stajališta njezinih prethodnika. I dok su raniji japanski premijeri uglavnom izražavali zabrinutost zbog kineskog pritiska, Takaichi je prva koja je javno otvorila pitanje japanskog odgovora na moguće kineske poteze.
Upitana da pojasni svoje izjave, poručila je da ih ne namjerava povući, ali i da će ubuduće izbjegavati govoriti o konkretnim scenarijima.