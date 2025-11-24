Bijes u Kini: Japan je prešao crvenu liniju koja se nije smjela dirati

Kineski šef diplomacije oštro je reagirao na izjave nove japanske premijerke Sanae Takaichi. Wang Yi odgovorio je na njezine komentare u kojima je naznačila da bi potencijalna kineska pomorska blokada Tajvana ili slična akcija mogla predstavljati 'razlog' za japanski vojni odgovor. Wang je takvu retoriku nazvao grubim zadiranjem u kineski suverenitet, piše Euronews.

'Šokantno je da su sadašnji japanski čelnici javno poslali pogrešan signal o pokušaju vojne intervencije u tajvanskom pitanju, rekli stvari koje nisu smjeli reći i prešli crvenu liniju koja se nije smjela dirati', poručio je Wang u pisanoj izjavi.

Naglasio je da Kina mora 'odlučno odgovoriti' na te poruke te dodao kako sve države imaju odgovornost 'spriječiti ponovno pojavljivanje japanskog militarizma'.